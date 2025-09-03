Cientos de personas acompañan en San Mamés la salida de la 11ª etapa de La Vuelta 2025 desde Bilbao

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburo, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, cortan la cita para dar la salida a la 11ª etapa de La Vuelta con inicio y meta en Bilbao. - DAVID DE HARO- EUROPA PRESS

Etxanobe y Aburto cortan la cinta para dar comienzo a la etapa en la que se ha rendido un simbólico homenaje al ciclista Jesús Loroño

BILBAO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han acompañado este miércoles en San Mamés la salida de la 11ª etapa de La Vuelta 2025, con inicio y meta en Bilbao, en la que se ha rendido un simbólico homenaje al ciclista Jesús Loroño, en reconocimiento a quien fuera ganador de La Vuelta en 1957 en este año en que se cumplen 100 años de su nacimiento.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, así como el director general de La Vuelta, Javier Guillén, han participado en el acto inaugural de la etapa, que ha dado comienzo con salida neutralizada a las 13.30 horas en el entorno del estadio de San Mamés.

Etxanobe y Juan Mari Aburto han protagonizado el acto de corte de cinta que ha supuesto el comienzo de la undécima etapa de La Vuelta 25. En un gesto lleno de simbolismo en honor al ciclista Jesús Loroño, la diputada general y el alcalde han hecho entrega de un trozo de la cinta inaugural a Idoia y Josu Loroño, hijos del homenajeado ciclista vizcaíno, ganador de La Vuelta en 1957, en el centenario de su nacimiento.

Jesús Loroño conquistó en 1957 la entonces llamada La Vuelta a España, carrera que empezó con una etapa entre Bilbao y Vitoria-Gasteiz, y concluyó con otra etapa de 193 kilómetros entre San Sebastián y Bilbao.

En declaraciones a Europa Press, Josu Loroño ha dicho que están "muy contentos" de que en el año de su centenario se siga recordando a su padre. "Estamos emocionados porque, a pesar de que fue un grande, sobre todo en La Vuelta, las cosas se van olvidando con los años y que se le siga recordando es un orgullo para nosotros", ha añadido.

Javier Guillén, director general de La Vuelta, también ha estado presente en el acto, junto a la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, y representantes de los patrocinadores de la carrera ciclista.

Desde horas antes de la salida de la etapa, cientos de aficionados ha seguido la presentación de los equipos participantes en la edición de 2025 de La Vuelta y han recorrido la explanada de San Mamés, donde han podido ver a los autobuses y coches caravana de los equipos, entre ellos el de Israel-Premier Tech, en todo momento custodiado por varias furgonetas de la Ertzaintza, así como a los ciclistas.

Durante el recorrido, se han podido ver precisamente a personas con banderas palestinas y, cuando el pelotón circulaba por el Alto de Enekuri en Bilbao minutos antes de las dos menos cuarto de la tarde, se ha tenido que detener porque un grupo pequeño de personas se ha colocado en medio de la carretera con una pancarta en la que se podía leer "Destroy Israel" y con banderas de palestina.

Agentes de la policía han retirado de la calzada a las personas que portaban la pancarta pero alguno de los activistas ha permanecido algunos minutos más y ha denunciado la actuación de Israel contra el pueblo palestino.

Finalmente, unos minutos después, el pelotón ha podido continuar con la carrera que ha continuado con su recorrido y, en algunos puntos, también se ha visto mensajes como "Boicot a Israel" pintados en la carretera.

BILBAO-BILBAO, 157 KILÓMETROS

La carrera, que ha partido de la explanada de San Mamés, desde la calle Luis Briñas, ha salido neutralizada de la Villa por los túneles de Carmelo Bernaola. Tras un recorrido de 157 km por diferentes municipios de Bizkaia, regresará a la ciudad por Artxanda y la calle Ballets Olaeta y el Puente Euskalduna.

El pelotón hará una primera pasada por la meta situada en la Gran Vía, para proseguir su camino hacia Alameda Rekalde y salir, una vez más, de Bilbao por Avenida Zumalacárregui. La Vuelta a España regresa hoy a Bilbao con una etapa muy similar a la que organizó el Tour hace dos años, cuando la carrera arrancó desde la capital vizcaína.

Será una etapa donde no faltarán los puertos más característicos del territorio, como Unbe (desde Laukiz), Sollube, el Balcón de Bizkaia y Morga, así como la doble subida a El Vivero, ya en la parte final de la jornada, y la cuesta de Pike, a falta de diez kilómetros para meta.

Finalmente, y aproximadamente sobre las 17.20-17.41 horas, los ciclistas volverán a entrar a la Villa, de nuevo, haciendo el mismo recorrido, entrando por el puente Euskalduna y con la meta situada en Gran Vía 55.

LA VUELTA JUNIOR

A partir de las 15.30 horas, 60 niñas y niños de entre 8 y 14 años, pertenecientes a clubes ciclistas de Bizkaia, participan en la llamada La Vuelta Junior, que simula el último kilómetro de la carrera profesional, desde Gran Vía 87 y hasta la llegada a meta en Gran Vía 55.

Al término de la misma, la concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao, Kontxi Claver, y el director general de Deportes de Bizkaia, Carlos Sergio Achotegui, participarán en la entrega de premios a todos los niños participantes.

BILBAO RECIBE EL SELLO 'MÁS BICI'

Además, al término de la undécima etapa, La Vuelta entregará el reconocimiento 'Mas Bici' a Bilbao, que junto con Barcelona, Madrid, Valladolid y Zaragoza ha sido premiada con el primer sello 'Más Bici', un nuevo distintivo para sedes comprometidas con el uso cotidiano de la bicicleta, que forma parte del programa 'La Vuelta es Más'.

Se trata de un sello de calidad creado por La Vuelta junto con especialistas de la movilidad ciclista que nace con el objetivo de convertirse en un referente para valorar a las instituciones comprometidas con la promoción dinámica y positiva del ciclismo.