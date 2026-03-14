Cientos de personas expresan su "indignación" por la escalada bélica y piden "parar la guerra" en Oriente medio

Concentración de 'Parar la guerra' en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han congregado este sábado en Bilbao para expresar su "indignación" por la escalada bélica en Irán y han reclamado "parar la guerra" en Oriente medio.

La de Bilbao ha sido una de las 150 manifestaciones convocadas en diversas localidades de todo el país por la Plataforma pacifista 'Parar la guerra'. En Euskadi, también se han celebrado concentraciones en Vitoria, San Sebastián, Zalla y Beasain.

En la capital vizcaína, los congregados junto al puente del Arenal, pese a la lluvia caída, se han situado tras pancartas en las que podía leerse eslóganes como "Parar la guerra en Oriente medio", "No olvidar Gaza, por la paz, alto el fuego definitivo" o "Ni terrorismo ni genocidio". Durante la protesta, los manifestantes han coreado el eslogan "No a la guerra" y han advertido de que no pararán "hasta parar la guerra".

El portavoz de los convocantes, Florencio Moreno, ha destacado la necesidad de "salir a la calle y alzar la voz contra la barbaridad de lo que está pasando".

Ha criticado que EEUU e Israel han invadido y bombardeado Irán "cuando estaban en unas negociaciones", lo que, según ha apuntado, es "totalmente ilegal". También ha expresado el desacuerdo de los manifestantes con "las atrocidades" del régimen de los ayatolás, "que ha matado a al menos 10.000 personas".

"Condenamos esto firmemente, pero eso no justifica que un país bombardee y destruya, no solamente vidas humanas, sino también hospitales y viviendas", ha precisado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a movilizarse a "toda la gente" que "está en contra de la guerra" y desea "una sociedad en paz para trabajar y vivir dignamente".

"INDIGNACIÓN"

En su opinión, es preciso que los ciudadanos muestren "su indignación" en el conjunto de España y en el resto de países, y ha recordado que "el alto fuego de Gaza se consiguió con la presión internacional, porque el mundo estaba en contra".

"Creo que la mayor parte de la sociedad está en contra de esta guerra que, además, va a traer pobreza. El gasoil se encarece, los precios se disparan y la inflación siempre la pagamos los mismos ciudadanos", ha manifestado.