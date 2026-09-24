Cientos de vecinos de Erandio (Bizkaia) se manifiestan para defender los hogares de los inquilinos de 'Los ochos' - DAVID DE HARO - EUROPA PRESS

BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de vecinos de Erandio se han manifestado este jueves por la tarde por las calles de esta localidad vizcaína en apoyo a las más de 120 familias inquilinas de 'Los Ochos', en riesgo de ser expulsadas de sus viviendas "a raíz de que el fondo buitre Mosaic las haya comprado con el objetivo de hacer negocio a costa de personas que han construido su vida en ellas durante largos años".

Convocados por los propios inquilinos afectados y por el sindicato LAB, desde las siete de la tarde más de un centenar de personas se han ido concentrando en la plaza de 'Los ochos' para defender estos hogares.

Estas viviendas eran propiedad de InmoCaixa, empresa dedicada a gestionar la cartera inmobiliaria de La Caixa, que recientemente vendió todas ellas en lote al fondo 'buitre' Mosaic. Este último se niega a renovar los contratos de alquiler vigentes, por lo que las personas que viven en esas casas se encuentran en riesgo de ser expulsadas de ellas.

El fondo quiere vender las viviendas a un precio que para muchos y muchas de las actuales inquilinas es "inasumible". Además, "han ejercido presiones y amenazas para lograr que las viviendas queden vacías cuanto antes", han denunciado los afectados.

Por ello, exigen al fondo 'buitre' que se siente a negociar una renovación colectiva con contratos de alquiler ajustados a los ingresos de los actuales arrendatarios.

MANIFESTACIÓN

La manifestación ha partido en torno a las 19.30 horas de la plaza de 'Los ochos' encabezada por una pancarta con el texto 'Nos quedamos en Los ochos. Más de cien familias en riesgo. Parad el negocio', firmada por el sindicato LAB.

Además, los manifestantes han portado carteles con lemas como 'No al negocio de la vivienda', 'La vivienda es un derecho' o 'Los ochos no se venden. Los ochos se defienden', que a su vez han coreado en su periplo por las calles del municipio.

Según han denunciado, para los fondos buitre sus casas son "meros activos financieros", pero han recordado que la vivienda "es un derecho". "Puede que sea legal querer echar a la calle a 150 familias que viven de alquiler, amenazar a través de empresas de desocupación, presionar, ofrecer dinero para irse, poner a la venta nuestras casas aunque vivamos allí. Todo esto podría ser legal, pero es totalmente injusto y no podemos permitirlo", han advertido.

Por ello, los vecinos han insistido en que seguirán organizados y exigen: que se paralicen las "amenazas y presiones" para que abandonen sus casas; que Mosaic se siente a negociar la renovación de todos los contratos de alquiler; gue el gobierno municipal acelere la declaración de zona tensionada e intervenga a favor de los vecinos de Erandio, y que el Gobierno Vasco haga lo que esté en su mano para que "este tipo de fondos buitres no puedan realizar estas operaciones especulativas".

"Esta lucha no va a ser fácil", han reconocido los vecinos, pero han destacado que con la unión de los inquilinos y el apoyo del pueblo de Erandio tienen "toda la determinación" de mantener la lucha.

El responsable de Acción Social de LAB, Endika Perez, por su parte, ha expresado todo su apoyo a los vecinos. "Más de 120 familias están en lucha porque un fondo buitre quiere hacer negocio", ha denunciado Pérez, para destacar la "determinación" de los vecinos.

"Lo han expresado claramente. Se quedarán en casa hasta que renueven todos los contratos de alquiler, y hasta que consigan alquileres dignos, defendiendo el derecho a desarrollar su proyecto de vida, LAB les acompañara en esa lucha. Apoyamos la decisión que han tomado y les ofreceremos nuestras herramientas", ha aseverado.