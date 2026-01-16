CIFP Irudika de Zarautz y CIFP Plaiaundi de Irun (Gipuzkoa) desarrollan un proyecto sobre prevención del cáncer

SAN SEBASTIÁN 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los centros CIFP Irudika de Zarautz y CIFP Plaiaundi de Irun (Gipuzkoa) desarrollan durante este curso lectivo, en colaboración con entidades del ámbito sanitario y social, el proyecto "de innovación" en Formación Profesional (FP) Prebentzioan ON egon, que acerca la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer a la sociedad.

Esta iniciativa es la continuación y evolución del proyecto ONkologia 360º, con el objetivo de "trasladar al ámbito de la prevención el conocimiento y la red de colaboración generados en la experiencia anterior", según han explicado desde ambos centros en un comunicado.

Prebentzioan ON egon se centra en la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer, "con una clara vocación social y comunitaria". El proyecto se ha construido a través de la colaboración entre CIFP Irudika y CIFP Plaiaundi, junto con las asociaciones Asgicer, Katxalin, Iñurri, Aspanogi, Agadelprise y Contra el Cáncer Gipuzkoa, garantizando una mirada complementaria desde el ámbito educativo, sanitario y social.

En el marco del proyecto se desarrollarán materiales pedagógicos digitales e interactivos, con el objetivo de "acercar la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer al alumnado y profesorado de Formación Profesional, así como de generar un impacto más amplio en la comunidad".

También se llevarán a cabo diversas actividades, como talleres prácticos, charlas con especialistas y la Semana de la Prevención, una iniciativa abierta a toda la comunidad.

En este contexto se enmarcan las tres jornadas temáticas organizadas dentro del proyecto, que abordan la prevención desde el contexto psicosocial de la prevención, los hábitos de vida saludables y la detección precoz del cáncer desde la perspectiva de Osakidetza. Las jornadas están dirigidas al alumnado de CIFP Irudika y CIFP Plaiaundi y combinan sesiones presenciales y seguimiento por streaming.