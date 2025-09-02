La cifra de parados aumenta en Euskadi en 4.178 personas en agosto y se sitúa en 109.169 desempleados

BILBAO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de agosto 109.169 parados en las oficinas del servicio público de empleo, lo que supone 4.178 más que en julio (+3,98%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno vasco.

Sin embargo, en comparación con agosto de 2024, la cifra de desempleados en la Comunidad Autónoma Vasca se ha reducido en 2.194 personas, un descenso del 1,97%.

En el conjunto del Estado, el paro se ha incrementado en agosto en 21.905 personas respecto al mes anterior (+0,91%) y ha descendido en 145.610 desempleados en la variación interanual (-5,66%), con lo que el número de parados se sitúa en 2.426.511, su nivel más bajo desde agosto de 2007.

(Habrá ampliación)