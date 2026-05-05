La cifra de parados desciende en Euskadi en 3.368 personas en abril y se sitúa en 103.805 desempleados

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BILBAO 5 May. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de abril 103.805 parados en las oficinas del servicio público de empleo, lo que supone 3.368 menos que en marzo (-3,14%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno Vasco.

En comparación con el mes de abril de 2025, la cifra de desempleados en la Comunidad Autónoma Vasca se ha reducido en 3.006 personas (-2,81%).

En el conjunto del Estado, con 2.357.044 personas en desempleo, el paro ha descendido un 2,59% respecto al mes anterior, lo que supone 62.668 desempleados menos. En la comparativa interanual, la cifra de parados se ha reducido un 6,20% de media estatal, con descensos en todas las comunidades, lo que supone 155.674 personas menos en el paro que hace un año.

(Habrá ampliación)