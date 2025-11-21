Cinco cortometrajes vascos compiten en la sección oficial de la 67ª edición de Zinebi

Presentación de los cinco cortometrajes vascos que compiten en la sección oficial de la 67ª edición de Zinebi - ZINEBI

BILBAO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao -Zinebi, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, ha presentado los cinco cortometrajes que competirán en la Sección Oficial-Concurso Internacional de Cortometraje de su 67ª edición, que son: 'El cuerpo de Cristo', 'Geratzen den hori', 'Habana industrial', 'Le prime volte' y 'Ultramarino'.

Estas cinco películas optan al Gran Premio Zinebi (8.000 euros), el Gran Premio del Cine Vasco (6.000 euros), el Gran Premio del Cine Español (6.000 euros), los premios Mikeldi en las categorías de ficción, animación y documental (5.000 euros cada uno), Premio Cineclub FAS (2.000 euros), Premio Unicef, Premio del Público EITB (3.000 euros), Premio del Jurado Joven (2.000 euros) y Premio (H)emen - Mirentxu Loyarte (2.000 euros). Zinebi se celebra hasta el próximo día 28.

Según ha informado desde el certamen, "El cuerpo de Cristo", de Bea Lema, narra cómo "un demonio ronda la casa de Adela, acosándola y haciéndole daño. Esto la lleva a la consulta del psiquiatra, donde la medicación se presenta como el remedio absoluto a todos sus problemas. Pero ella necesita que alguien escuche lo que realmente le ocurre. El único lugar donde su realidad tiene cabida es en la religión y en los ritos populares, lo que la lleva a visitar a una curandera a la que le confiesa cómo y cuándo empezó todo".

Por su parte, el documental "Geratzen den hori", de Aitor Gametxo Zabala, cuenta cómo tras la muerte de su madre en 2011, el director emprende un viaje íntimo a través de los objetos personales y recuerdos que de ella quedan en el presente. Este cortometraje documental explora el duelo y la enfermedad y su relación con la dignidad, los cuidados y la transmisión, reivindicando el cine como herramienta para revelar el pasado.

El también documental 'Habana industrial', de Ainhoa Ordóñez Yraolagoitia, muestra que "en la nocturnidad de La Habana, la poca luz que ilumina sus calles está abastecida por la inconstante energía eléyctrica, la misma que sirve para hacer funcionar los equipos de música en las raves". "Un grupo de jóvenes, testigo de la falta de toda energía, divaga por la ciudad entre conversaciones delirantes, conspiraciones y apatías a medida que la ciudad va quedándose cada vez más oscura", añade.

'Le prime volte', documental de Giulia Cosentino & Perla Sardella, muestra a "Emilia y Caterina, que se escriben cartas entre ellas, reviviendo sus recuerdos de adolescencia y sus primeras experiencias en un internado en la década de 1950. ¿Eligieron la vida que realmente querían, o solo la que se atrevieron a imaginar?".

Por su parte, la ficción 'Ultramarino', de Maren Zubeldia & Silvina Guglielmotti, cuenta cómo "Zazu, a las puertas de la adolescencia y en plena búsqueda de su identidad, debe elegir si participará en la celebración popular de su pueblo, asumiendo un rol predeterminado, o ser fiel a lo que realmente siente".

Los galardones de la Sección Oficial - Concurso Internacional de Cortometraje de ZINEBI 67, en la que participan 58 películas, serán otorgados por el jurado internacional, formado este año por la artista Ramia Beladel, la curadora Callisto McNulty y los cineastas Norika Sefa y Santiago Tabernero.

Zinebi renueva en su 67 edición su compromiso con el cine vasco, programándolo en todas sus secciones. A las cinco de 58 películas que componen el Concurso Internacional de Cortometrajes, se suman los títulos programados en Bertoko Begiradak. Miradas desde Euskadi' (cinco documentales y 33 cortometrajes).