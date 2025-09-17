Cinco películas de estudiantes de Elías Querejeta Zine Eskola participarán en el Festival de San Sebastián

La diputada de Cultura destaca el "año excepcional" de EQZE tras una veintena de nominacions en alrededor de 30 festivales internacionales

Un total de cinco películas y tres proyectos en desarrollo de estudiantes y alumni de Elías Querejeta Zine Eskola participarán en la programación de la 73 edición del Festival de San Sebastián, que comienza este viernes.

La diputada de Cultura, Goizane Álvarez, ha subrayado que 2015 "está siendo un año excepcional para la EQZE que, tras una veintena de nominaciones en alrededor de 30 festivales internacionales, pone la guinda en casa, en el Festival de San Sebastián".

"Todo ello, respalda la importancia de contar en Gipuzkoa con un centro en el que los estudiantes puedan afianzar sus conocimientos cinematográficos y seguir formándose", ha señalado.

Horizontes Latinos abre las puertas al último trabajo de Ana Cristina Barragán (Quito, 1987), alumni de la tercera promoción de EQZE, que ya clausuró la sección con 'La piel pulpo' en 2022, y que obtuvo una mención especial del jurado con 'Alba' en 2016. Su nuevo trabajo, 'Hiedra', está protagonizado por una mujer obsesionada por un chico más joven que vive en un orfanato.

La nueva película de la cineasta ecuatoriana fue seleccionada para la octava edición del programa de desarrollo Ikusmira Berriak (2022) del Festival de San Sebastián, CICC Tabakalera y EQZE, y recientemente obtuvo el premio al mejor guion de la sección Orizzonti de la Mostra de Venecia.

La sección Zabaltegi-Tabakalera acogerá el estreno estatal de 'Estrany riu' de Jaume Claret Muxart (Sant Cugat, 1998) y de 'Duas vezes João Liberada' de Paula Tomás Marques (Oporto, 1994).

Al igual que 'Hiedra', el estreno mundial del primer largometraje de Claret Muxart, estudiante de la primera promoción, tuvo lugar en la sección Orizzonti de la Mostra de Venecia. El proyecto también formó parte de la selección de la octava edición de Ikusmira Berria.

'Duas vezes João Liberada' es la ópera prima de la alumni de la tercera promoción se estrenó en la Berlinale en la sección Perspectives, y posteriormente ha recorrido certámenes como el Festival de Cine de Uruguay, Taipei Film Festival o el Festival de Karlovy Vary.

KLASIKOAK Y NEST

Asimismo, el Festival de San Sebastián, en su sección Klasikoak, presentará la restauración de 'En el balcón vacío' (Jomí García Ascot, 1961). Filmada en México a partir de las memorias de la navarra María Luisa Elío, la película es una "obra clave" del exilio republicano.

Este proyecto de restauración fílmica llevado a cabo en Elías Querejeta Zine Eskola es el resultado del trabajo final de máster de Luis Alberto Juárez Pineda, estudiante de Archivo de la sexta promoción. La nueva versión de 'En el balcón vacío' fue seleccionada en junio en el festival Il Cinema Ritrovato de Bolonia.

La sección de estudiantes de escuelas de cine Nest contará este año también con la participación de una película de una estudiante de EQZE. Es el caso de 'A solidão dos lagartos' de Inês Nunes (Lisboa, 1993), estudiante de la quinta promoción.

El film fue estrenado en la competencia de cortometrajes del Festival de Cannes, y ha sido seleccionada junto a otras catorce producciones de entre 473 propuestas de 220 escuelas de cine de 57 países. En Nest también competirá 'Only Making Out' de Marlon Weber, estudiante de la séptima promoción. Este cortometraje fue realizado en el marco de los estudios de la HFBK Academy of Fine Arts Hamburg.

PROYECTOS EN DESARROLLO

Otros tres proyectos cinematográficos que participarán en el Festival de San Sebastián, en este caso como películas en desarrollo, son 'Sirenas' de Alexandra Latishev Salazar (Costa Rica, 1987) y 'Retorno al valle' de Jaime Puertas Castillo (Puebla de don Fadrique, 1996), estudiantes de la sexta y tercera promoción y residentes de la última edición del programa Ikusmira Berriak, y 'Una Thermomix en el desierto' de Inés Calero (Alcoi, 1993), estudiante de la cuarta promoción, que se presenta dentro del Foro de Coproducción de Documentales Lau Haizetara.

La participación de alumni y estudiantes de EQZE se extiende a otras áreas del Festival (industria, programación, área técnica, área de comunicación, relaciones públicas) a través del marco del programa de prácticas profesionales del centro, y la contratación directa por parte del SSIFF.

Los estudiantes de la séptima y la octava promoción de la escuela seguirán una agenda específica durante el certamen a través de la que podrán asistir a proyecciones, clases magistrales, el Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine Nest y otras actividades.