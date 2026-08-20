El cine al aire libre vuelve a Álava con 'Gaua', del director alavés Paul Urkijo y 'Los aitas' de Borja Cobeaga - GASTEIZ ON

VITORIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cine al aire libre llega este viernes 21 de agosto a las campas de Armentia (Álava) con 'Gaua', del director alavés Paul Urkijo, que propone una relectura feminista del mito de las brujas, junto con la comedia ambientada en el Bilbao de los 80, 'Los aitas' de Borja Cobeaga, según ha informado Gasteiz On este jueves en un comunicado.

La proyección, que forma parte de la séptima edición de 'Vitoria-Gasteiz. Ciudad de Cine', tendrá lugar a las 21.30 horas y será en versión original en euskera con subtítulos en castellano. La sesión es gratuita y en abierto, pero en caso de mal tiempo se aplazará a una nueva fecha.

La película propone "un apasionante viaje entre la historia y la fantasía", y, asimismo, "una interesante relectura del mito de las brujas, basado en el feminismo, en la violencia patriarcal y en la represión histórica de las mujeres.".

Ambientada en las montañas vascas, en el siglo XVII, la película cuenta la historia de Kattalin, que, en plena caza de brujas, huye de su marido en mitad de la noche. La protagonista siente una presencia que la persigue y en su huida se encuentra con tres mujeres que, mientras lavan la ropa junto al río, comparten cuentos de miedo y habladurías del pueblo.

UNA 'ROAD MOVIE' DE COBEAGA

El cine al aire libre ofrecerá una segunda sesión este sábado a las 21.30 horas en la plaza de la Catedral de Santa María, en Vitoria-Gasteiz, donde el público disfrutará con 'Los aitas', una comedia dramática dirigida por Borja Cobeaga.

El largometraje, en formato 'road movie', está ambientada en la periferia obrera de Bilbao en los años 80 y cuenta la historia de un grupo de padres, poco acostumbrados a cuidar de sus hijas, que tienen que acompañarlas en un viaje en autobús hasta Berlín para participar en un campeonato de gimnasia.

El ciclo de cine al aire libre cerrará esta edición la última semana de agosto con otra doble sesión. El próximo 27 de agosto se proyectará a las 21.00 horas en la plaza Zumaia (Lakua) Minecraft Film Bat en euskera con subtítulos en castellano.

Al día siguiente se celebrará la novena y última proyección de este ciclo de cine en la plaza de la Catedral Santa María en Vitoria-Gasteiz, que acogerá desde las 21.30 horas la proyección de 'Altas capacidades'.