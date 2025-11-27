El circuito 'Danza a Escena' se despide este fin de semana de San Sebastián con Aracaldanza

'Danza A Escena' - MARCOSGPUNTO

SAN SEBASTIÁN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XVI edición del circuito estatal 'Danza a Escena', promovido por el INAEM y desarrollado por la Red Española de teatros, auditorios, circuitos y festivales de titularidad pública, se despide este fin de semana de San Sebastián con la compañía Aracaldanza, Premio Nacional de Danza.

La cita será el domingo a las cinco y media en Gazteszena de la capital guipuzcoana, donde la compañía Aracaladanza pondrá en escena 'Va de Bach', un montaje recomendado para niños y niñas a partir de los cinco años, que se inspira en la obra de Johann Sebastian Bach.

La compañía, dirigida por Enrique Cabrera, vuelve a cuestionar los límites del escenario en esta pieza que combina música, luz, movimiento y escenografía para construir un sueño escénico en el que cinco bailarines y un gorila dan vida a un mundo de globos que cantan, manos gigantes, pianos diminutos o puertas que se abren a universos duplicados.

'Danza a Escena' ha ofrecido este año un total de 119 funciones a cargo de 23 compañías en el Estado. Las representaciones se extenderán hasta el 26 de diciembre.