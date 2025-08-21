Claros cada vez más amplios este viernes en Euskadi, con ligero ascenso de las temperaturas

BILBAO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Bilbao algunos algunos chubascos débiles y dispersos en la vertiente cantábrica de madrugada y a primeras horas del día.

Sin embargo, a medida que avance la mañana, los claros serán cada vez más amplios. En el interior, la tarde tenderá a quedar soleada.

Las temperaturas máximas comenzarán a recuperarse y subirán entre dos y cuatro grados en la mitad sur. El viento soplará del noroeste y del norte.