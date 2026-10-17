Los claros se impondrán este domingo en Euskadi en una jornada con ligero descenso de las temperaturas

BILBAO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en el País Vasco abundante nubosidad de madrugada y a primeras horas de la jornada, con algunos chubascos ocasionales. A medida que avance la mañana, los claros se irán imponiendo.

En puntos de costa podrían aparecer algunos intervalos de nubes bajas, que por la noche también llegarán al interior de la vertiente cantábrica. Las temperaturas bajarán ligeramente y se mantendrá el ambiente fresco. El viento soplará del nordeste con intensidad.