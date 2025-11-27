COAVN ofrece tres paseos inmersivos que recrean San Sebastián a principios del siglo XVIII

SAN SEBASTIÁN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN) en Gipuzkoa ofrece tres paseos inmersivos que recrean San Sebastián a principios del siglo XVIII.

La iniciativa, apoyada por el Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes de la Diputación foral de Gipuzkoa, ha sido presentada por David Sánchez Bellido y Juan Martín, del COAVN Gipuzkoa, el responsable del proyecto, José Javier Pi Chevrot, y Daniel Ballesteros y Gabriel Asuar, responsables del desarrollo tecnológico.

Según han explicado, durante el fin de semana, casi un centenar de personas tendrán la ocasión de disfrutar de estos paseos, para el que el aforo está completo. Sánchez Bellido y Martín han explicado que uno de los objetivos del COAVN Gipuzkoa es "contribuir a la difusión y puesta en valor del patrimonio arquitectónico, acercando su conocimiento a la ciudadanía a través de actividades de carácter divulgativo".

Este proyecto de reconstrucción digital comenzó en 2012 con la colaboración del arquitecto Unai Sarasola, pero fue hace tres años cuando comenzó la adaptación de este modelo 3D a la realidad virtual, cuyo resultado ya es posible explorar mediante esta experiencia inmersiva.

Además, han detallado que las personas participantes "podrán explorar y comprender cómo era la Donostia del pasado, donde convergen la tecnología avanzada con la difusión del patrimonio histórico de la ciudad".

El proyecto ofrece tres paseos inmersivos que permiten recorrer distintos espacios emblemáticos de la ciudad de finales del siglo XVIII. Dos de ellos se desarrollan a pie, a través de las calles, plazas y edificios más representativos de la época -como la Plaza Vieja, la calle Mayor o la plaza Nueva con su antiguo Ayuntamiento-, mientras que el tercero propone un vuelo en aerostato que sobrevuela la ciudad en 360º, proporcionando una visión completa de su trazado y de su arquitectura original.

Durante este fin de semana cerca de un centenar de personas podrán disfrutar de estos paseos virtuales en la sede del COAVN Gipuzkoa. El aforo está completo, pero se espera que próximamente se pongan en marcha nuevas sesiones.