Una colisión entre cuatro turismos en la A-8, en Galdakao, provoca un herido y mantiene dos carriles cortados

BILBAO 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una colisión múltiple entre cuatro turismos en la A-8, a la altura de Galdakao sentido San Sebastián, se ha saldado con un herido y mantenía cortados dos carriles de la circulación todavía a las 10.10 horas, según han informado fuentes del Departamento de Seguridad a Europa Press.

El accidente ha tenido lugar a las 7.30 horas en el punto kilométrico 106,6 de la vía. Cuatro turismos han colisionado en condiciones de baja visibilidad por la niebla, han precisado desde Seguridad, y una persona ha resultado herida y trasladada al hospital de Usansolo.

Por el momento se mantienen dos carriles de la circulación cortados, pese a que las mismas fuentes han precisado que no se están produciendo retenciones en el momento de la consulta. La grúa trabaja en el lugar para retirar el último de los turismos accidentados.