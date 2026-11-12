La comarca de Oarso-Bidasoa acoge este fin de semana y el día 28 el XIII Memorial Azkue de órgano y harmmonium

El Memorial Azkue se consolida como el ciclo de órgano y harmonium - AYUNTAMIENTO ERRENTERIA

SAN SEBASTIÁN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Oarso-Bidasoa acogerá este fin de semana y el día 28 la XIII edición del Memorial Azkue, un ciclo que "pone en valor el patrimonio de los órganos de esta comarca guipuzcoana en un diálogo con el harmonium, la música vocal e instrumentos populares vascos".

Organizado por la Asociación Oiartzungo Organozaleak, en colaboración con los ayuntamientos de Errenteria, Oiartzun e Irun, y Soinuenea Fundazioa, este proyecto, dedicado a la memoria del organista oiartzuarra José Manuel Azkue, reafirma su compromiso con "la conservación y divulgación del patrimonio instrumental histórico del este de Gipuzkoa".

En esta XIII edición participarán Óscar Rodríguez, Ignacio Arakistain, Mónica Melcova, el Cuarteto J.M. Beltrán y la agrupación vocal KUP Taldea- que abordarán un repertorio donde el órgano comparte espacio con la voz y la música tradicional.

El sábado, a las siete de la tarde, el Convento de San Agustín de Errenteria acogerá un concierto de órgano a cargo de Óscar Rodríguez e Ignacio Arakistain junto a la agrupación vocal KUP Taldea. El domingo a las seis y media de la tarde la Parroquia San Esteban de Oiartzun acogerá la actuación del Dúo de harmonium (Óscar Rodríguez) y piano (Ignacio Arakistain) junto a la agrupación vocal KUP Taldea.

Además, el 28 de noviembre a las ocho de la tarde en Irun habrá improvisaciones al órgano de Mónica Melcova y música popular del Cuarteto J.M. Beltrán.