El comercio local de Gipuzkoa protagoniza una jornada para poner en valor su papel como "referente de sostenibilidad"

Jornada sobre el comercio local. - FEDERACIÓN MERCANTIL.

SAN SEBASTIÁN 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comercio local de Gipuzkoa ha protagonizado una jornada de la Federación Gipuzkoa Merkatariak dedicada a poner en valor su papel como "referente de sostenibilidad real, estrechamente vinculado a la vida de barrios, pueblos y ciudades".

El encuentro, que ha contado con el apoyo del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación foral de Gipuzkoa, ha reunido a comerciantes y representantes institucionales con el objetivo de "reconocer, visibilizar y reforzar las prácticas sostenibles que el sector desarrolla en su actividad diaria".

Esta jornada se enmarca en la continuidad del Plan de Acción en Sostenibilidad para el comercio guipuzcoano, presentado en 2025, "una hoja de ruta construida de manera colectiva con la participación de 79 comercios de 21 municipios".

Durante la apertura del encuentro, la directora de la Federación Gipuzkoa Merkatariak, Maite Valmaseda, ha subrayado que "el comercio local constituye un pilar esencial del modelo urbano de proximidad, de calidad y de equilibrio territorial".

"Lejos de ser únicamente una actividad económica, el comercio de proximidad genera cohesión social, identidad y seguridad, mantiene la vida en las calles y contribuye a la construcción de comunidad", ha subrayado.

Además, ha destacado que el comercio local "aplica criterios sostenibles a través de la compra a proveedores cercanos, la reducción de desplazamientos, la optimización de recursos, la reutilización, el ajuste de stocks, la generación de empleo local o el reparto de proximidad".

Por su parte, el diputado foral de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha destacado que "el comercio local es parte fundamental de la transición ecológica". "Además de generar empleo y dar vida a nuestros barrios y ciudades, los comercios son también un escaparate, no solo de productos o servicios, sino también de valores y de prácticas sostenibles, demostrando que se puede ser sostenible sin perder competitividad", ha subrayado.

Durante la jornada, Ane Etxaniz (Ados sostenibilidad) ha informado del marco normativo y estratégico actual. La Jornada ha contado también con un espacio dedicado a las buenas prácticas del comercio local, en el que se ha reconocido a los comercios que participaron el pasado año en una serie de vídeos divulgativos difundidos a través de las redes sociales de Federación Gipuzkoa Merkatariak: Helmet House (Eibar), Leire Santillán (Urretxu), Otar Goxo (Usurbil), Ekodenda Ulia (Donostia-San Sebastián). Viajar a la carta (Donostia-San Sebastián), Giovanna Bittante (Donostia-San Sebastián), Pescadería Félix (Irún) y Noski Liburudenda (Errenteria).

La jornada ha concluido con la presentación de las líneas de trabajo de la nueva fase del Plan de Acción, prevista para 2026, orientadas a "consolidar los avances logrados, reforzar el acompañamiento al comercio local y seguir impulsando un modelo de desarrollo más humano, eficiente y sostenible desde una perspectiva local".

Desde la Federación Gipuzkoa Merkatariak se ha insistido en que "sin comercio local no es posible construir entornos sostenibles, ni avanzar en movilidad sostenible, equilibrio territorial o calidad de vida urbana, reafirmando el compromiso de seguir trabajando de forma colaborativa para construir una Gipuzkoa más próspera, cohesionada y sostenible en clave local".