Comienza la V edición de 'Afrikaldia' con una gala en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz

VITORIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La V edición de 'Afrikaldia', el Festival Vasco de Cines Africanos, comienza este martes con la gala de inauguración (19.00 horas), que se va a celebrar en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz, y una programación que ofrecerá una docena de películas que se podrán ver en los Cines Florida y en Izaskun Arrue Kulturgunea.

En un comunicado, su organización ha señalado este lunes que distintos espacios de la ciudad acogerán también actividades como conferencias, encuentros interculturales o talleres.

La gala de inauguración estará conducida por el actor vasco de raíces senegalesas, Sambou Diaby, y contará con una amplia representación institucional.

En esta edición, 'Afrikaldia' pretende poner en valor la evolución de los cines africanos desde sus principios; por lo que se rendirá homenaje a Souleymane Cissé, uno de los directores más destacados que falleció el pasado mes de febrero. El embajador de Mali en España, Abdrahamane Baby, será el encargado de recoger este reconocimiento.

La ceremonia inaugural acogerá la proyección de la película 'As Aventuras do Angoast', que cuenta la historia de un joven que sueña con viajar al espacio. En el Palacio de Congresos Europa, estarán presentes sus directores Resem Verkron y Marc Seren, con los que el público tendrá lo oportunidad de analizar y debatir sobre la película y la realidad del cine africano.

RAPERO

El rapero angoleño Betto Snay, afincado en el barrio bilbaíno de San Francisco desde hace dos décadas, será el encargado de cerrar la gala con sus vibrantes ritmos inspirados en el 'afrotrap'. Durante el evento también se darán a conocer los detalles de la programación de 'Afrikaldia', se presentarán a los invitados internacionales y el jurado.

Un año más, 'Afrikaldia' cuenta con el apoyo institucional del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, así como con la ayuda del tejido industrial y comercial de la ciudad y de 16 asociaciones africanas asentadas en Vitoria-Gasteiz.