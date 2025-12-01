Comienzan en Ortuella (Bizkaia) los trabajos previos para la Variante Sur Ferroviaria

Zona de Ortuella donde se iniciarán los trabajos previos para la Variante Sur Ferroviaria. - AYUNTAMIENTO DE ORTUELLA

Eusko Trenbide Sareak (ETS) ha comenzado este lunes en Ortuella (Bizkaia) los trabajos previos para acondicionar los terrenos donde se ubicará la infraestructura de la Variante Sur Ferroviaria. Esta obra de interés general del Estado será ejecutada por Eusko Trenbide Sareak, a través de la encomienda del Ministerio de Transportes, según ha informado el Ayuntamiento de Ortuella.

Como parte de estas actuaciones iniciales, se procederá a la demolición de las ruinas de los pabellones existentes, mientras que la antigua casa del médico se mantendrá, respetando este edificio histórico de Ortuella.

Según ha indicado el alcalde de Ortuella, Saulo Nebreda, "se trata de una reivindicación por la que vecinos y vecinas de Ortuella lucharon, liderados por la Plataforma Merkantziarik Ez, que no quería que pasasen trenes de mercancías por el centro del pueblo".

Con el comienzo de estas obras, ha señalado Nebreda, se pone en marcha "una infraestructura necesaria para ampliar la competitividad del puerto". El alcalde ha advertido de que la obra de esta infraestructura traerá consigo afecciones durante las obras y ha pedido disculpas por los problemas que puedan ocasionar a los vecinos del municipio, al tiempo que ha explicado que el ayuntamiento se coordinará con ETS para "minimizar molestias durante la ejecución de la obra".

Esta infraestructura, ha defendido el alcalde, es "estratégica para la mejora de las comunicaciones ferroviarias en la zona y permitirá un desarrollo más ordenado del municipio, garantizando la seguridad y eficiencia del proyecto".