Una comisión técnica realizará en un año un estudio de medidas económicas para reparar a las víctimas del franquismo

VITORIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo del Gobierno Vasco ha aprobado este martes la creación de la Comisión Técnica de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas del franquismo, a propuesta de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José. Estará adscrita a Gogora-Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, y deberá realizar en el plazo de un año un estudio que describa el conjunto de medidas a adoptar.

La Ley 9/2023 de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi contempla que esta comisión técnica presentará un estudio que describa el conjunto de medidas de reparación de carácter económico existentes dirigidas a las víctimas del franquismo.

El objetivo es establecer el grado de cobertura alcanzado y determinar los déficits subsanables, para valorar la necesidad de indemnizaciones complementarias. El pasado 9 de julio el consejo de dirección de Gogora ya acordó la composición de esta comisión, cuya creación ha ratificado hoy el Consejo de Gobierno vasco.

Estará presidida por el director de Gogora, Alberto Alonso, y los vocales serán: Ainhoa Zugasti, directora de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Departamento de Justicia y Derechos Humanos, y Jon Mirena Landa, Eider Landaberea y Luis María Sala, como especialistas con trayectoria profesional en la promoción de la memoria y en la defensa de los principios de libertades cívicas y convivencia democrática. La secretaría de la comisión la ostentará la asesora jurídica de Gogora.