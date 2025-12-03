Comité Asesor del Voluntariado valora la labor desarrollada por las organizaciones de protección civil en 2025 - IREKIA

SAN SEBASTIÁN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Asesor del Voluntariado Vasco de Protección Civil, presidido por el director de Atención de Emergencias y Meteorología, Joseba Zorrilla, ha valorado positivamente la labor desarrollada por las organizaciones de protección civil durante el presente ejercicio.

Además, ha dado a conocer los contenidos del 'V Encuentro con el Voluntariado de Protección Civil Municipal', que tendrá lugar en enero del próximo año y que abordará la prevención del suicidio y las pautas básicas de intervención en este tipo de incidentes, de la mano de profesionales de la Asociación Internacional de Bomberos y Psicología de Emergencia.

En el transcurso de la reunión también se ha dado cuenta de la entrega de diverso equipamiento técnico y de seguridad (bombas de achique, cascos, chalecos corporativos, linternas y material de tráfico) a las distintas agrupaciones y asociaciones, así como de 22.150 pulseras identificativas para niños y niñas, con el anagrama del 112 incorporado, útiles en concentraciones y grandes eventos.

De igual modo, se han analizado las prestaciones formativas que la Academia Vasca de Policía y Emergencias ofrece a los voluntarios y que en 2025 se han materializado en cinco cursos relacionados con cartografía y geolocalización, comunicaciones TETRA y extinción de incendios forestales. Asimismo, la Academia ha impartido, a través de la plataforma Arkanpus, la formación acreditativa para pertenecer al Voluntariado Vasco de Protección Civil.

El Comité Asesor del Voluntariado Vasco de Protección Civil es un órgano de trabajo adscrito a la Comisión de Protección Civil de Euskadi. En el mismo participan, además del Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales, la administración del estado en Euskadi y la Asociación de Municipios Vascos, Eudel.

En la actualidad, el voluntariado vasco perteneciente a asociaciones y agrupaciones locales de los tres territorios ronda las 400 personas a las que hay que sumar el extenso número de voluntarios adscritos a la Cruz Roja, la DYA, el Grupo del Perro de Salvamento de Euskadi, la Unión de Espeleólogos Vascos y la Asociación de Voluntarios Digitales de Emergencias, VOST Euskadi.