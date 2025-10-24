Comité de huelga de Petronor afirma que la plantilla "sigue firme y unida" en la protesta

BILBAO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de huelga de Petronor ha afirmado que la plantilla "sigue firme y unida" en el paro indefinido que llevan a cabo desde el pasado 25 de septiembre para denunciar que el cambio del vestuario a otro edificio implica una "ampliación" de su jornada laboral y supone "la gota que colma el vaso" del "deterioro" de las relaciones laborales y de las instalaciones.

A través de un comunicado, ha indicado que, como vienen haciendo desde el primer día de huelga, siguen exigiendo: una inversión real en el mantenimiento de la planta, que garantice una operación segura para las personas trabajadoras, la ciudadanía y el entorno; el dimensionamiento adecuado de la plantilla que ponga fin al "abuso" de las horas extras; el reconocimiento del tiempo dedicado a la equipación con los EPIs, aseo y desplazamientos internos como tiempo efectivo de trabajo; y el reconocimiento de que este centro trabaja con productos incluidos en el RD de productos cancerígenos.

"Por ley, tenemos derecho a duchas y aseos adecuados para garantizar nuestra seguridad y salud en el trabajo", han aseverado, para reclamar también la inclusión de todo el personal a turnos en estas medidas, sin excepciones; la retirada de cualquier condición que supedite los acuerdos a la renuncia de derechos judiciales sin contraprestaciones reales; así como la incorporación de los acuerdos alcanzados al Convenio Colectivo, garantizando "plena seguridad jurídica mediante un texto cerrado y consensuado entre ambas partes".

"En definitiva, la plantilla de Petronor sigue firme y unida. Si alguien tiene verdadera voluntad de dialogar seriamente sobre el futuro de esta empresa -con condiciones laborales dignas, una operativa segura y una viabilidad económica real-, esa es la plantilla de Petronor", ha concluido el comité.