El comité permanente de ETS llama a concentrarse este miércoles y el día 21 por el "bloqueo" del convenio

BILBAO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Permanente de Euskal Trenbide Sarea (ETS) ha convocado una concentración este próximo miércoles ante la sede de este organismo en Bilbao y el día 21 en las nuevas estaciones de la pasante del metro de Donostialdea para denunciar el "bloqueo" de las negociaciones del convenio y reclamar unas condiciones laborales "justas".

Según ha denunciado en un comunicado, tras 19 meses de negociación, la propuesta de la Dirección "sigue sin responder a las necesidades económicas, sociales y laborales de las personas trabajadoras".

Así, los representantes de la plantilla han lamentado que la propuesta económica y laboral planteada por la empresa "es claramente insuficiente" y está "muy por debajo" de las condiciones alcanzadas en otros convenios del sector. La propuesta de la dirección, han criticado, "no reconoce ni el esfuerzo realizado por la plantilla ni la evolución que ha experimentado ETS en los últimos años".

En este sentido, han explicado que "ETS ha crecido, ha incorporado nuevas estaciones, ha ampliado sus infraestructuras, ha incrementado las frecuencias y los servicios y ha asumido nuevos sistemas y tecnologías", lo que supone "un aumento significativo de la carga de trabajo, de las responsabilidades y de las exigencias profesionales" de su plantilla.

Sin embargo, han denunciado, este incremento no está teniendo "el correspondiente reconocimiento" en las condiciones económicas y laborales de la plantilla.

Ante esta situación, el Comité Permanente ha exigido a la Dirección de ETS una "mejora sustancial" de su propuesta económica, el reconocimiento del incremento de responsabilidades y carga de trabajo, una adecuación de la plantilla a "las necesidades reales" de la empresa y de los nuevos servicios, y "avances efectivos" en materia de mejoras sociales y laborales.

Los representantes de los trabajadores han demandado "una negociación real, con voluntad de alcanzar un acuerdo que responda a las reivindicaciones" de la plantilla y han subrayado que "el silencio y la falta de avances no pueden convertirse en una estrategia de negociación".

"La plantilla ha demostrado su compromiso con el desarrollo de ETS, ahora corresponde a la Dirección demostrar que está dispuesta a reconocer ese compromiso", han insistido.

Tras reiterar que su voluntad sigue siendo alcanzar un acuerdo mediante la negociación, han precisado que "es imprescindible que la Dirección abandone su inmovilismo y presente propuestas que estén a la altura de las necesidades y reivindicaciones de las personas trabajadoras".

Por este motivo, han llamado a concentrarse este miércoles ante la sede de ETS en Bilbao a las 10.00 horas y también el 21 de noviembre a la misma hora, coincidiendo con la puesta en marcha de la pasante de metro Donostialdea, en las nuevas estaciones.