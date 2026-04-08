El Comité de Tubos Reunidos espera que el Gobierno Vasco aclare la situación de la posible reestructuración de la deuda

Concentración de trabajadores de Tubos Reunidos en Vitoria - CARLOS GONZÁLEZ - EUROPA PRESS

VITORIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Tubos Reunidos ha mostrado su esperanza de que el Gobierno Vasco les aclare este miércoles la situación en la que se encuentran las conversaciones con la Sepi para una reestructuración de la deuda de Tubos Reunidos y la posible llegada de nuevos inversores que garanticen la continuidad de las plantas de la compañía en Euskadi.

El representante de LAB Oier Bidaurratzaga, en declaraciones a los medios de comunicación durante una concentración del Comité de Empresa frente a la sede central del Gobierno Vasco, en Vitoria-Gasteiz, ha explicado la postura con la que la representación de la plantilla acude a este encuentro con el Ejecutivo.

Bidaurratzaga ha afirmado que en el encuentro de hoy preguntarán a la viceconsejera de Empleo, Elena Pérez Barredo, sobre la situación en la que se encuentran las conversaciones del Gobierno Vasco con la Sepi para la reestructuración de la deuda que Tubos Reunidos tiene con esta sociedad estatal. A su vez, solicitarán información sobre los posibles nuevos inversores que estarían interesados en adquirir las plantas de Tubos Reunidos en Euskadi.

En este sentido, y en referencia a las afirmaciones del consejero de Industria, Mikel Jauregi, sobre la "valentía" requerida para que un inversor pueda adquirir una empresa con la deuda que actualmente tiene contraída Tubos Reunidos, el representante de LAB ha señalado que "más que un valiente", lo que hace falta es "un millonario". "Valientes, los que estamos aquí, defendiendo los puestos de trabajo", ha añadido.

Bidaurratzaga ha reiterado la reclamación del Comité de Empresa para que la dirección de Tubos Reunidos retire el ERE presentado para las plantas de Trapagaran (Bizkaia) y Amurrio (Álava), con el fin de poder negociar "sin amenazas ni presiones" acerca del mantenimiento de la acería y la "no externalización" de la logística.