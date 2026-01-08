La compañía LaJoven recala en Vitoria-Gasteiz con la obra 'Un monstruo viene a verme'

La obra 'Un monstruo viene a verme' - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

La compañía LaJoven recala este viernes en Vitoria-Gasteiz con la obra 'Un monstruo viene a verme', una historia sobre el tránsito de la infancia a la necesaria madurez para encarar la vida, con el cáncer como uno de los temas centrales.

En una nota, el Ayuntamiento ha informado que el Teatro Félix Petite albergará dos funciones matinales (10.00 y 12.00 horas), dirigidas a centros educativos.

En total, participarán 600 alumnos y alumnas de Secundaria y Bachillerato del colegio San Prudencio, Egibide Arriaga, Jesús Obrero, Koldo Mitxelena, IES Francisco de Vitoria y Ekialdea. Tras la obra, en la que se tratan temas como el cáncer y el acoso escolar, el alumnado participará en coloquios con asistencia del equipo de psicólogos de la Asociación Contra el Cáncer en Álava.

La obra adapta la novela de Patrick Ness, a partir de una idea de Siobhan Dowd, y se estrenó en 2018 en el prestigioso teatro Old Vic de Londres. Una historia que también llevó al cine Juan Antonio Bayona en 2016 con un gran éxito de crítica y público, y nueve 'Premios Goya'.

Ahora la compañía LaJoven, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, en el marco de la iniciativa 'Todos Contra el Cáncer', presenta la versión española de la obra de Patrick Ness. Además, incluye una guía didáctica que ha sido trabajada previamente en los centros educativos por el profesorado, en colaboración con el equipo de psicólogas de la Asociación Contra el Cáncer en Álava.

'Un monstruo viene a verme' cuenta la historia de Conor, un niño de 13 años que convive con su madre enferma, cuidándose mutuamente con la ayuda de su abuela. Cada noche, a las doce y siete minutos, tiene la misma pesadilla. Una noche escucha una voz que le llama desde el jardín. Al asomarse contempla como un árbol se transforma en un monstruo que le contará tres historias ancestrales y, a cambio, Conor le contará una cuarta. De la mano de esa criatura, el niño emprende por las noches diversas aventuras para huir de sus miedos, hasta llegar a la última aventura: enfrentarse a su verdad.

El montaje, dirigido por José Luis Arellano, está protagonizado por Elisa Hipólito en el papel de Conor y Eduardo Aguirre de Cárcer como Monstruo. Antonia Paso, Cristina Bertol y Armando Pita son la abuela, madre y padre de Conor respectivamente, completan el elenco Fernando Sainz de la Maza, Leyre Morlán, Nadal Bin y Raúl Martín.

'Un monstruo viene a verme' fue originalmente una idea de la escritora británica Siobhan Dowd, diagnosticada de cáncer de mama en septiembre de 2004. Dowd comenzó a escribir el relato de un niño que se enfrentaba a la enfermedad de su madre, pero no pudo terminarlo, ya que falleció en 2007. Su editorial contactó poco después con el novelista Patrick Ness para completar la historia.

La novela se publicó en 2011 con una excepcional acogida. En 2016, la versión que realizó el director español Juan Antonio Bayona recibió nueve premios Goya. Dos años después, el Teatro Old Vic de Londres estrenó una versión teatral, escrita por Sally Cookson y Adam Peck, que giró por Reino Unido y Estados Unidos con una calurosa acogida de público y crítica. Este testigo que ha ido pasando por las manos de tantos y tantas creadores llega ahora a los escenarios de España.

El Consistorio ha destacado que se trata de "una historia emocionante y extraordinaria que habla de nuestra dificultad para aceptar la adversidad, la pérdida y de los lazos frágiles, pero extraordinariamente poderosos que nos unen a la vida".

CONTRA EL CÁNCER

La versión teatral de 'Un monstruo viene a verme' se trata de un proyecto teatral y educativo que suma las capacidades de artistas, docentes, sanitarios y empresarios en torno a un gran programa de acción contra el cáncer. Esta obra teatral se desarrolla en el marco de la iniciativa 'Todos Contra el Cáncer' de la Asociación Española Contra el Cáncer, en alianza con LaJoven para llevarlo a cabo.

Con él, la entidad pretende contribuir a concienciar a la sociedad, en especial a los y las más jóvenes, e incrementar los recursos disponibles para la prevención, investigación y detección precoz del cáncer, con el objetivo de alcanzar el gran reto de superar el 70% de supervivencia en 2030.

Este proyecto ha sido posible, además, gracias al apoyo de Edmond de Rothschild Family Philanthropy, que lleva apoyando a LaJoven desde 2017, Bogaris, el grupo educativo Logos y la Fundación Banco Sabadell.