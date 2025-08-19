Las comparsas de Bilbao, con ayuda ciudadana, realizan un mosaico gigante para protestar por "el genocidio" en Palestina

Personas congregadas alrededor de la Plaza del Arriaga de Bilbao, donde Bilboko Konpartsak ha comenzado a elaborar un mosaico recreando la bandera palestina para denunciar "el genocidio" por Israel - EUROPA PRESS

BILBAO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las comparsas de Bilbao, con ayuda ciudadana, han realizado este martes un mosaico gigante en la Plaza del Arriaga que recrea la bandera palestina para denunciar en la Aste Nagusia bilbaína "el genocidio" por parte del Estado israelí, y mostrar su solidaridad a los palestinos.

En medio de la alegría de las fiestas de Bilbao, Bilboko Konpartsak no ha querido "quitar la mirada de Palestina" porque "el Estado de Israel sigue llevando a cabo un genocidio en Palestina, bajo el amparo de las diferentes instituciones, organizaciones y empresas de Europa y de nuestro entorno".

Con la elaboración de su mosaico, Bilboko Konpartsak pretende "apoyar la resistencia del pueblo palestino". Las txosnas de la capital vizcaína han pintado en sus decoraciones banderas y pintadas que recuerdan a Palestina, y la federación de comparsas ha impulsado la campaña de boicot llamada 'Aaaagur!', por la que se comprometen a no vender Coca-Cola.

Numerosas personas se han concentrado con banderas palestinas alrededor de la Plaza del Arriaga para apoyar la iniciativa de elaboración del mosaico y expresar también su solidaridad con el pueblo palestino.