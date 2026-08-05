Concesionarios piden al Gobierno vasco que retome un plan de ayudas a la compra de turismos, ya que el parque "envejece"

Turismo a la venta en un concesionario - EUROPA PRESS

BILBAO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los concesionarios de automóviles han pedido al Gobierno Vasco que retome un plan de ayudas a inversiones en vehículos de menos emisiones como el puesto en marcha el pasado año para la compra de turismos, ya que, a la espera de futuras nuevas ayudas europeas, ahora "el parque envejece".

En declaraciones a Europa Press, el director general de Autonervión y representante de Faconauto en País Vasco, Jon Lekue, ha explicado que ha pedido al Ejecutivo vasco que no renuncie al "instrumento propio" de ayudas, mientras solicitan nuevas subvenciones a la UE.

Como respuesta, el Gobierno autonómico les ha trasladado que este año no habrá una nueva línea de ayudas a la compra, y que tanto el Ejecutivo como el Ente Vasco de la Energía (EVE) han llevado su petición a la Unión Europea, reclamando un Plan Renove.

"Nos parece legítimo y hasta necesario que Euskadi lidere esa petición en Bruselas, porque el programa vasco fue pionero a nivel europeo, pero un plan europeo, si llega, no llega ni este año ni el que viene, y el parque envejece ahora. Lo que pedimos es que no se renuncie al instrumento propio, mientras se pelea el europeo", ha incidido.

Según ha destacado, el programa de ayudas del EVE de 2025 costó siete millones de euros y devolvió 11,8 millones en impuestos y tasas, lo que supone "un retorno de 1,69 euros por cada euro invertido". "Mientras estuvo en vigor, Euskadi creció un 26,5%, frente al 15,2% de España", ha argumentado, para defender este tipo de políticas públicas que cumplan "en lo ambiental, en lo social y en lo económico, y que además se paguen solas".

Dicho esto, ha considerado una "buena noticia" que el Ministerio de Industria y Turismo haya abierto este martes el plazo para que los particulares soliciten las ayudas de la primera línea del Programa Auto+, destinado a facilitar la adquisición de vehículos eléctricos y electrificados, con efecto retroactivo para las compras desde el 1 de enero. "Han sido siete meses de compradores esperando a saber si iban a cobrar o no, y eso ha metido en un cajón muchas decisiones de compra", ha subrayado.

MENOS VENTAS EN JULIO

Sobre la caída del 3,9% de la matriculaciones en Euskadi el pasado mes de julio respecto al mismo mes de 2025, el representante de Faconauto ha instado a analizar estos datos "con perspectiva", ya que julio del año pasado fue un mes "excepcional" porque estaba en vigor el Plan Renove del Gobierno Vasco.

"Estamos comparando un julio sin ayudas con un julio con ayudas, y buena parte de ese 3,9% de descenso se explica ahí. El acumulado, en cambio, va donde tiene que ir: 17.927 turismos y un 2,6% más, en línea con nuestra previsión de cerrar el año en unos 30.960, un 3,2% por encima de 2025", ha precisado.

Tras apuntar que la ausencia del plan autonómico de ayudas este año ha dificultado las ventas, ha explicado que el conflicto de Irán pesa "de forma indirecta", ya que no está afectando por el lado del suministro, como pasó en su día con los semiconductores. "Lo que hace es encarecer el combustible y la energía, tensar la inflación y, sobre todo, enfriar la confianza del comprador. No es un problema de oferta, es un problema de ánimo", ha puntualizado.

Respecto al tipo de combustible de los vehículos nuevos que se compran en el País Vasco, ha señalado que se imponen los híbridos convencionales, que no se enchufan a la red y que lleva motor de combustión, normalmente de gasolina. "No es cierto que la combustión haya desaparecido del mercado vasco", ha aseverado.

MOTOR DE GASOLINA

Además, ha precisado que los turismos movidos solo por gasolina representan en torno al 14% del mercado, lo que significa un porcentaje superior al 100% eléctrico y al híbrido enchufable, analizados cada uno de ellos por separado (rondando el 13% del total de ventas).

Tras detallar que las ventas de turismos diesel han desaparecido prácticamente, estando por debajo del 2%, ha afirmado que el cliente ha perdido "en parte" el miedo al eléctrico puro, dándose un crecimiento "real y sostenido" en ventas.

No obstante, el director general de Autonervión Lekue ha destacado que "lo que de verdad triunfa es lo que no te obliga a cambiar de hábitos". "Los frenos (al coche eléctrico) que seguimos escuchando en el concesionario son los de siempre: la autonomía, el tiempo de recarga y, sobre todo, ¿dónde cargo yo si vivo en un piso sin garaje?. En Euskadi eso es determinante, porque una parte muy grande de nuestros coches duermen en la calle", ha añadido.

Respecto al perfil de comprador de coche nuevo en Euskadi, Lekue ha reconocido que el comprador "ha envejecido", aunque ha aseverado que el deseo de tener coche entre los jóvenes sigue vigente. "Otra cosa es si pueden pagarlo", ha resaltado.

Sí ha advertido un cambio cultural real en los entornos urbanos, en los que la propiedad "pesa menos que antes". "El joven urbano quiere usar el coche, pero no necesariamente tenerlo, y ahí el sector se está adaptando con fórmulas como el renting, la suscripción o el coche compartido. Pero fuera del área metropolitana, el coche sigue siendo libertad de movimiento, y eso no ha cambiado", ha concluido.