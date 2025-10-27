Un concierto de Suu y el espectáculo del mago Jon Ander, próximas citas del ciclo Igualdad de género de Fundación Vital

El concierto de Suu se celebrará a partir de las ocho de la tarde en Vital Fundazioa Kulturunea - FUNDACIÓN VITAL

El ciclo de Igualdad de género de Fundación Vital centrará sus próximas citas en la música y la magia, con un concierto de Suu el 6 de noviembre y un espectáculo a cargo del mago Jon Ander el 7 de noviembre.

El concierto de Suu se celebrará a partir de las ocho de la tarde en Vital Fundazioa Kulturunea, en Vitoria-Gasteiz, con un precio de diez euros.

El espectáculo del mago Jon Ander será a las siete y media de la tarde en el mismo escenario, y la entrada costará tres euros, según ha informado Fundación Vital en un comunicado.

La cantante catalana 'Suu' está protagonizando con su nuevo disco uno de los retornos a los escenarios más esperados. Con tres trabajos publicados, la artista ha fidelizado a un gran público (más de 200.000 seguidores en Instagram y más de 300.000 escuchas mensuales) y tiene dos discos de oro por 'Eres un temazo' y 'Tant de bo'.

Jon Ander, combina humor y asombro en cada espectáculo, y entre juegos, risas y giros inesperados, su show rompe estereotipos y demuestra que la verdadera magia no entiende de etiquetas de género.