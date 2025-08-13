Concluye la alerta naranja en Euskadi, aunque se mantiene aviso amarillo este miércoles por altas temperaturas

BILBAO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alerta naranja en la que se encontraba Euskadi estos pasados días por temperaturas altas extremas ha concluido, aunque persiste este miércoles el calor, con menor temperatura, por lo que se mantiene en aviso amarillo, según ha informado el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Las temperaturas serán altas persistentes este miércoles en la zona de transición y en la zona del eje del Ebro. Estas pueden situarse entre la mínima de 18º y la máxima de 33ºC en la zona de transición y entre los 20 y 34ºC en la zona del eje del Ebro.

Para este jueves, está también activado el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes en el interior. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 32ºC en la zona cantábrica interior, entre los 17 y 35ºC en la zona de transición, y entre los 18 y 36ºC en la zona del eje del Ebro.