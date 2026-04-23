El concurso de ideas jóvenes 'Haziak' de Vitoria selecciona los siete mejores proyectos de la decimocuarta edición

El concurso de ideas jóvenes 'Haziak' - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concurso de ideas jóvenes 'Haziak', organizado por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ha dado a conocer los siete proyectos seleccionados de la decimocuarta edición, en la que han participado 30 personas, que han presentado un total de quince propuestas, una en la categoría de 14 a 20 años y las 14 restantes en la de 21 a 30 años.

En una nota, la concejala de Juventud, Ana López de Uralde, ha explicado que "sus ideas reflejan su talento y capacidad para generar proyectos innovadores que nos invitan a la reflexión sobre diferentes ámbitos".

"Asimismo, la diversidad y originalidad de las propuestas seleccionadas evidencian la importancia de seguir impulsando políticas que fomenten la creatividad, la cultura y la participación activa de los y las jóvenes de Vitoria-Gasteiz", ha valorado.

El jurado, formado por una representante de la población joven y personal técnico los Servicios Municipales de Juventud, ha valorado tanto la temática como los ámbitos en los que se enfocan las ideas. Así, ha destacado la viabilidad, la originalidad y el nexo común que tienen la mayoría de las propuestas en torno al ámbito de la creatividad y la cultura, así como el protagonismo que se da a las personas jóvenes como público objetivo.

Por otro lado, se han priorizado los proyectos que no hubieran repetido temáticas ya premiadas en anteriores ediciones. Las personas ganadoras contarán con apoyo técnico y una financiación máxima de 3.000 euros para el desarrollo de sus proyectos.