El Concurso Internacional de Vestidos de Papel de Güeñes celebrará este sábado su 65 edición con unos 20 vestidos

BILBAO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Concurso Internacional de Vestidos de Papel de Güeñes (Bizkaia) celebrará este sábado, 13 de septiembre, su 65 edición, a partir de las 20.00 horas en el Parque Arenatzarte, que se transformará en "una pasarela de creatividad y talento", con el desfile de unos 20 vestidos confeccionados con papel, según ha informado el ayuntamiento.

En esta ocasión, está prevista la participación de alrededor de 20 vestidos, en las categorías de infantil y adulto, con diseños llegados de distintos puntos como Güeñes, el municipio anfitrión, Karrantza, Zalla, Barakaldo, Portugalete, Santurtzi, Getxo y Bilbao, además de Cantabria y Amposta (Tarragona).

Además de la competición, y aprovechando el 65 aniversario, la organización ofrecerá un recorrido especial y único por algunos de los vestidos más emblemáticos y galardonados en estas seis décadas y media de historia.

El jurado de esta edición estará formado por el joven diseñador y emprendedor getxotarra Borja Hernández Urrutxurtu, conocido también por su participación en el programa de TVE Maestros de la Costura; Begoña García Pazos, participante habitual del certamen en ediciones anteriores y profesora de cursos de costura en distintos municipios de Enkarterri; y Juan Antonio Andrade, reconocido sastre de Balmaseda y presidente de la Asociación de Maestros Sastres y Artesanos de Bizkaia, con una amplia trayectoria vinculada al oficio artesanal.

La gala será presentada por el periodista Alex Sevilla Furones y contará con la actuación especial de Demode Quartet, una compañía artística que combina el canto a capela con el humor, aportando un aire fresco y diferente al 65 aniversario.

El alcalde de Güeñes, Juan Andrés Iragorri Ruiz, ha subrayado que este aniversario supone "un orgullo colectivo para el municipio". "Los Vestidos de Papel son parte fundamental de lo que somos en Güeñes. Llevamos 65 años celebrando este concurso, y eso no es casualidad: hay trabajo, ilusión y mucho cariño detrás. Desde el Ayuntamiento lo sentimos como algo muy nuestro, que hay que cuidar y seguir apoyando para que no se pierda y siga creciendo", ha afirmado.

Iragorri ha recordado también que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por dar a conocer el certamen más allá de Enkarterri. "Lo hemos movido en redes sociales, en medios de comunicación, hemos trabajado con centros educativos y con gente del mundo del diseño. Cada vez se apunta más gente de fuera, y eso es muy buena señal. Queremos que más personas conozcan lo que se hace aquí, y se animen a participar o a venir a verlo", ha manifestado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Soineko que impulsa el concurso, Arantza Carro, ha invitado a la ciudadanía a sumarse a esta edición "tan especial" y disfrutar de una velada "irrepetible". "El 65 aniversario es una ocasión única para emocionarse con la creatividad de los participantes. Animamos a todas y todos a acercarse a Arenatzarte, apoyar este certamen y seguir manteniendo viva una tradición que nos identifica como pueblo", ha dicho.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

El concurso premiará tanto el diseño como el corte y confección de los vestidos en las categorías Infantil y Adultos. De este modo, en la categoría Infantil, se otorgará un primer premio de 1.000 euros al mejor diseño y un segundo premio de 500 euros. En corte y confección, se entregarán 1.000 y 500 euros, respectivamente, además del Premio Roberto Comas, dotado con 300 euros.

En la categoría de Adultos, el mejor diseño recibirá 2.000 euros, mientras que el segundo clasificado obtendrá 1.000 euros. En corte y confección, los premios serán de 2.000 y 1.000 euros, además del prestigioso Premio Roberto Comas, con una dotación de 600 euros.

Las entradas para asistir al desfile con localidad de asiento están disponibles por 2,5 euros en la web oficial (www.vestidosdepapel.com) y en las Casas de Cultura de Güeñes y Sodupe, durante su horario de apertura, mientras que el acceso de pie será gratuito.

Todo el dinero recaudado se destinará a la preservación de los vestidos de papel por parte de la Asociación Soineko, asegurando que esta tradición continúe inspirando a futuras generaciones. Con esta edición, el Concurso Internacional de Vestidos de Papel de Güeñes reafirma su posición como "un evento de referencia que une arte, moda y sostenibilidad", celebrando 65 años de historia, tradición y creatividad.