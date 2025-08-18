Condenado, por un delito leve de lesiones, un varón que propinó un tortazo a una taxista mientras prestaba servicio

El agresor tendrá que pagar 1.200 euros de multa y 150 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil

SAN SEBASTIÁN, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián ha condenado, por un delito leve de lesiones, al varón que propinó un tortazo a una taxista de Radio Taxi Donosti mientras esta prestaba servicio el pasado mes de julio.

La magistrada, en un juicio rápido sobre delitos leves, ha dictado sentencia condenando al agresor a pagar una multa de 1.200 euros por un delito leve y 150 euros a la víctima, en concepto de responsabilidad civil.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 2 de julio, en torno a las 10.15 horas a la altura del paseo Pío Baroja de la capital guipuzcoana. La taxista trasladaba a un cliente al Club Metropolitan, las instalaciones deportivas situadas junto al Hotel Costa Vasca.

Según han explicado desde Radio Taxi Donostia, "en esa zona hay tan poco espacio para parar que casi se puede llegar a interrumpir la circulación". Sin embargo, la taxista "logró orillarse lo suficiente, mientras cobraba al cliente mediante tarjeta de crédito y bajaba la maleta".

En ese momento, el agresor comenzó a tocar el claxon de forma insistente para meter prisa a la conductora, quien, tras terminar de atender al cliente, se acercó al varón para recriminarle su actitud.

BOFETADA

Es entonces cuando, el ahora condenado, comenzó a grabarle y la taxista, llegando a su altura, le pidió que dejase de hacerlo, recibiendo una bofetada que le hizo caer las gafas. Como consecuencia de lo ocurrido, la víctima sufrió "otalgia derecha postraumática", según el parte de lesiones.

Desde la asociación han apuntado que, aunque ha culminado con una condena, "este caso pone de manifiesto una realidad preocupante: los taxistas siguen enfrentándose a situaciones de violencia sin contar con la protección legal suficiente".

Tras recordar que no es la primera agresión que sufren, han considerado que "es urgente que el sector reciba garantías jurídicas claras y efectivas que no solo castiguen a quien agreda, sino que prevengan futuras agresiones".

"La seguridad de quienes prestan este servicio público no puede seguir dependiendo del azar ni de la voluntad de terceros. El compromiso institucional debe traducirse en medidas concretas que protejan y dignifiquen nuestro trabajo", han insistido.

Finalmente, tanto la víctima, como la propia Asociación de Radio Taxi Donosti, han querido agradecer públicamente el testimonio de un ciudadano que fue testigo de los hechos y que testificó durante el juicio "dando una versión real y veraz de lo ocurrido".