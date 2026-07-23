Condenado el dueño de una academia de inglés en Bilbao por estafar a 13 familias con un curso de verano en Irlanda

BILBAO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado al propietario de una academia de inglés a un año de prisión y al pago de una multa de 1.080 euros por estafar a 13 familias con un curso de verano en Irlanda que no llegó a celebrarse. En una sentencia de conformidad que es firme, el tribunal acuerda la suspensión de la ejecución de la pena de prisión durante dos años con la condición de que no vuelva a delinquir en ese periodo y abone en el plazo de dos meses la cuantía fijada por daños morales.

En la sentencia, el tribunal declara probado que el acusado tenía en 2019 una academia de inglés en Bilbao y que ofertó a varias familias de otras dos academias de inglés sitas en Barakaldo un viaje organizado a Irlanda en julio de ese año para aprender ese idioma.

El acusado mantuvo varias reuniones con los progenitores de varios alumnos y con "ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, hizo creer a los interesados que se encargaría de organizar el viaje" de sus hijos menores a Dublín, así como las estancias con familias.

Un total de 13 familias realizaron diversos pagos por un importe de 37.050 euros. Sin embargo, el acusado "nunca tuvo voluntad de planificar dicho viaje" y el 1 de julio de 2019, un día antes de que arrancara el viaje, envió un mensaje de WhatsApp a los progenitores comunicándoles la cancelación del curso.

Desde ese momento, los perjudicados no pudieron ponerse en contacto por ningún medio con él. Además, había cerrado la academia y se había apropiado del dinero transferido a su cuenta bancaria por los afectados.

En la resolución también se recoge que, el 14 de julio de 2026, el acusado consignó 37.500 euros para hacer frente a la responsabilidad civil derivada del delito, lo que ha permitido apreciar la atenuante de reparación del daño causado. Además de la pena de prisión y multa, el tribunal fija que en concepto de daños morales indemnice a cada familia con 500 euros.

Finalmente, el tribunal acuerda la suspensión de la ejecución de la pena de prisión durante dos años con la condición de que no vuelva a delinquir en ese periodo y abone en el plazo de dos meses la cuantía fijada en concepto de daños morales.