Condenan a 19 años de prisión al 'asesino de hombres' por homicidio y estafa a otro varón en septiembre de 2021

Archivo - Juicio anterior contra el acusado de matar a cinco hombres en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Bizkaia ha condenado a Nelson Savid M.G., el denominado 'asesino de hombres', a un total de 19 años de prisión por los delitos de homicidio, robo con violencia en casa habitada y estafa por uso fraudulento de tarjeta, en relación con la muerte de un varón el 2 de septiembre de 2021 en Bilbao. En este caso, el tribunal ha apreciado la agravante de discriminación por orientación sexual de la víctima en relación con todos los delitos y de reincidencia en el caso del delito de estafa.

La sentencia es firme y se ha dictado "in voce" en una vista oral que ha tenido lugar este viernes a puerta cerrada, después de que las partes (acusación particular, popular, defensa y Ministerio Fiscal) hayan llegado a una conformidad que ha sido ratificado por el acusado, que suma cinco condenas por homicidio y asesinato, una en grado de tentativa.

En principio, la vista oral, con jurado popular, estaba fijada en la Audiencia de Bizkaia a partir del 19 de octubre, pero, finalmente, ha quedado anulado tras la conformidad entre las partes.

En la sentencia se declara probado que el acusado contactó con la víctima a través de una aplicación de citas y que los hechos por los que es condenado se produjeron "dentro de un contexto de discriminación, donde el acusado seleccionó y cometió el ataque contra la víctima movido por un perjuicio contra su orientación sexual homosexual", según ha informado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Asimismo, se señala que el 2 de septiembre de 2021 el acusado se personó en el domicilio de la víctima con el pretexto de mantener un encuentro sexual, "pero con la finalidad real de acabar con su vida y hacerse con sus pertenencias, en razón de la orientación sexual de la víctima".

En la sentencia se indica que el acusado ocasionó a la víctima "una insuficiencia respiratoria que le causó la muerte, sin que pueda determinarse el modo, medio o forma empleados" y que, con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito, llevó a cabo varios traspasos de la cuenta bancaria de la víctima a la suya y se apoderó de varios objetos que vendió posteriormente. El importe total de las operaciones ilícitas y el valor de los bienes sustraídos ascendieron a 1.309 euros.

La Audiencia de Bizkaia le ha impuesto 13 años de prisión como autor de un delito de homicidio; cuatro años y tres meses por el delito de robo con violencia en casa habitada; y un año y nueve meses de prisión por el de estafa por uso fraudulento de tarjeta.

Además, concurre la agravante contemplada en el artículo 22.4º del Código Penal consistente en la comisión del delito por discriminación relativa a la orientación sexual de la víctima en relación con todos los delitos; y la agravante de reincidencia del artículo 22.8º en el caso del delito de estafa por uso fraudulento de tarjeta.

Además, el acusado deberá indemnizar con 15.000 euros a cada uno de los ocho hermanos de la víctima por los daños morales causados y a los herederos en 1.309 euros por las cuantías indebidamente obtenidas.

CINCO CONDENAS

Con esta resolución, el acusado suma cinco condenas por homicidio y asesinato, una de ellas en grado de tentativa. De ellas, cuatro ya son firmes.

Nelson David M.B., al que se le atribuyen dos intentos de asesinato y la muerte de cinco hombres, con los que habitualmente contactaba a través de una aplicación de citas de homosexuales para robarles, se encuentra en prisión cumpliendo condena de 25 años y medio por asesinato con alevosía, robo y estafa a un varón el 17 de octubre de 2021 --condena confirmada por el Tribunal Supremo en una sentencia hecha pública el pasado 8 de junio--, y por otro asesinato en grado de tentativa de otra víctima el 17 de diciembre de 2021.

Además, también está condenado a dos años y tres meses de cárcel por estafa continuada tras sacar dinero y realizar compras por más de 6.300 euros de una tarjeta cuyo titular había muerto. El Tribunal Constitucional ha ordenado reabrir las investigaciones en torno a este caso después de que fueran archivadas por un juzgado de Bilbao al no haber signos de violencia en el cadáver, localizado en su domicilio de la capital vizcaína.

Asimismo, el pasado mes de agosto la Audiencia de Bizkaia le condenó a 24 años de cárcel por asesinar a un varón de 73 años con el que había quedado a través de una aplicación de citas y, tras su crimen, transferir a su cuenta bancaria 3.000 euros con el móvil de la víctima.

El pasado 18 de septiembre fue condenado por la Audiencia provincial de Bizkaia a un total de 18 años, 9 meses y un día de prisión por los delitos de asesinato y estafa en relación con la muerte de un hombre en julio de 2021 también en Bilbao.