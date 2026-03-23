Confebask rechaza de nuevo acudir a la reunión de este martes con ELA y LAB en el CRL para negociar un SMI vasco

Archivo - Representantes de Confebask y sindicatos vascos en el CRL - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Confebask no acudirá este martes a la reunión convocada por ELA y LAB en el CRL para abrir una negociación sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) propio en Euskadi y espera que los sindicatos desistan de la misma, al tiempo que ha recordado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que concluye que sería "ilegal" negociar esa materia.

En un comunicado, Confebask ha manifestado que, a lo largo de todo este proceso, ELA y LAB siempre han planteado "una única y exclusiva pretensión, un salario o retribución mínima para quienes presten servicios en la Comunidad Autónoma Vasca".

Según ha señalado, así se deduce de "todos los documentos presentados en el CRL, de la demanda interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de las manifestaciones vertidas en el acto del juicio celebrado, e incluso del reciente recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo". "Nunca se refirieron o pretendieron otra cosa o efecto secundario derivado de ese salario o retribución mínima reclamado", ha remarcado la patronal vasca.

En ese contexto, ha afirmado Confebask, "sorprende la nueva convocatoria cursada por ELA y LAB ante el CRL, cuya única aportación respecto a las previas es que especifican y explican que solo pretenden negociar el referido salario o retribución mínima en términos laborales". "Nunca tuvimos nadie esa duda", ha subrayado.

Asimismo, ha recordado que esta cuestión "ya ha sido debatida bilateralmente y en el seno del CRL en múltiples ocasiones" y que "ya ha sido analizada por el TSJPV, concluyendo que existe una causa legal para no negociar esa materia, o, dicho de otra manera, que sería ilegal hacerlo".

Además, ha añadido que, adicionalmente, se encuentra pendiente de recurso de casación presentado por ELA y LAB ante el Tribunal Supremo, "situación que exige la ausencia de negociación respecto de una materia sobre la que el único pronunciamiento judicial hasta el momento ha decretado que no puede someterse a dicha negociación".

En consecuencia, desde Confebask han declinado nuevamente la petición cursada para la apertura del ámbito negocial pretendido y esperan que se desista de ella.