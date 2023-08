La consejera Tapia recuerda que PNV ha dicho "de forma clara y contundente" que no apoyará a Feijóo

Pide que se logre "cuanto antes" la estabilidad política para que no lastre la economía y la transición energética, también en Euskadi



BILBAO, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia (PNV), ha recordado este miércoles que la formación jeltzale ha dicho "de forma clara y contundente" que no apoyará al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Además, ha abogado por que se logre "cuanto antes" la estabilidad política para que no lastre la economía y la transición energética, también en Euskadi.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Tapia ha señalado que el rey Felipe VI habrá decidido encargar a Feijóo el intento de formación del Gobierno en función de la consulta que ha realizado con los candidatos a la presidencia y otros grupos parlamentarios. "Él sabrá por qué lo ha hecho", ha apuntado.

En referencia a las declaraciones realizadas este mismo miércoles por el coordinador del PP, Elías Bendodo, en la que ha asegurado que tienen "la esperanza" de conseguir los cuatro votos que les faltan para investir a Nuñez Feijóo, la consejera ha recordado que ayer, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, "dijo claramente" que está descartado su apoyo al líder de los populares, al entrar Vox dentro de la ecuación.

"A partir de ahí, lo que digan el PP y sus portavoces, es su opinión, la opinión del PNV está trasladada de forma clara y contundente", ha señalado en referencia al rechazo a investir a Alberto Núñez Feijóo si se apoya en la formación de Santiago Abascal.

Este pasado martes, Esteban volvió a reconocer que los cinco votos de los diputados jeltzales darían la mayoría absoluta al PP y serían "decisivos" en esa legislatura, pero quiso dejar claro, una vez más, que han marcado como línea roja que Vox pueda estar en "la combinación".

"Nosotros le podemos dar la mayoría absoluta (al PP), pero no vamos a posibilitar esa investidura, porque la ultraderecha no es un partido democrático y no vamos a entrar en combinaciones con ellos. Somos como agua y aceite. Por lo tanto, ahí no hay posibilidades", añadió el portavoz del Grupo Vasco en unas declaraciones a la Sexta.

Por ello, aseguró que, aunque al PP le parezca "imposible", no apoyarán a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno. "Los principios que íbamos a seguir, los hemos marcado firmemente, y esa va a ser nuestra posición", precisó.

Aitor Esteban indicó que el PP es un partido "con el que hoy se puede hablar, se puede negociar, se puede acordar, pero entrando a la combinación con Vox, no hay nada que hablar, no hay nada que negociar". "Pueden hacer las especulaciones que quieran, pero esa vía no es posible", manifestó.

ESTABILIDAD

Por otra parte, Arantxa Tapia también ha apelado hoy a la estabilidad política y ha recordado que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dicho, en la actual situación "y en multitud de ocasiones", que esta es "una herramienta clave de funcionamiento de un país".

"En cuanto se produce un mínimo de inestabilidad o un riesgo de inestabilidad, sea en el ámbito europeo, sea en el ámbito español, evidentemente, se traslada al Gobierno Vasco y a nuestra sociedad, a su economía y a su ciudadanía", ha indicado.

Por ello, ha emplazado a que se trabaje para lograr la estabilidad "cuanto antes", porque "es lo más relevante". "Y no solo lo decimos desde el Gobierno vasco, no solo lo dice el Lehendakari, yo creo que la propia UE y Europa en su conjunto también están mirando al Estado español y a lo que va a ser el devenir en los próximos meses", ha subrayado.

A su juicio, si no se forma un Ejecutivo, habrá asuntos importantes, como transición energética y Fondos Europeos, que pueden quedar paralizados. "No hay que olvidar que al Estado español le corresponde la presidencia en este momento en la UE. Por tanto, yo creo que son aspectos relevantes", ha remarcado.

La consejera ha manifestado que "todo lo que son los Fondos Europeos "ya previamente venían lastrados por un exceso de burocracia administrativa que estaba consiguiendo que no llegaran los fondos" a lo que son las empresas y a toda la iniciativa privada.

"Es cierto que hay una parte de los fondos que ha llegado, no excesiva, pero sobre todo a la administración, pero la empresa privada, en su gran mayoría, todavía no los ha recibido. Muchísimos de esos PERTEs de los que hemos oído hablar tanto y tantas convocatorias, todavía ni se han resuelto ni han llegado esos recursos", ha aseverado.

Para Tapia, "estar en una situación de interinidad, desde luego, dificulta muchísimo esta situación". "La transición energética, la transición climática, la transición digital, todo ello depende de estabilidad y de toma de decisiones relevantes. Y en este momento, esta situación interina no es beneficiosa para nadie", ha zanjado.