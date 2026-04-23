La consejera vasca de Cultura aconseja leer para que "no te la cuelen" los populismos

Archivo - Un ususario coge un libro de la estantería de una Biblioteca de Vitoria - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera vasca de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha recomendado este jueves, Día del Libro, leer para que los 'populismos' "no te la cuelen".

En una entrevista en Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Bengoetxea ha afirmado que "leer no es sólo cultura", sino que "amuebla la cabeza". "Amuebla la cabeza para que luego no te la cuelen en momentos como los que estamos viviendo, en los que hay populismos, en los que las grandes frases te llevan a los extremos y a la polarización", ha explicado.

Según ha asegurado, leer "amuebla la cabeza" para estar "lo más cómodo posible en mundos tan complicados". "El pensamiento crítico ha sido necesario siempre, pero, sobre todo, es más necesario en los momentos de incertidumbre y en los que la propia democracia y el respeto a las personas, a los derechos humanos, a quien piensa diferente, están en tela de juicio y en riesgo", ha añadido.