El consejo de Administración de Petronor nombra a Jose Ignacio Zudaire nuevo CEO

martes, 27 enero 2026
BILBAO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Petronor ha acordado este martes nombrar a Jose Ignacio Zudaire nuevo consejero delegado de la compañía, que sustituirá en este puesto a Jose Gregorio Luque el próximo 30 de marzo.

En un comunicado, Petronor ha reconocido la labor y logros obtenidos por el hasta ahora consejero delegado en un periodo "marcado por importantes avances" bajo la dirección de Jose Gregorio Luque, al que han agradecido "su visión, esfuerzo y compromiso".

La empresa ha señalado que, bajo su dirección, la compañía ha iniciado un proceso de transformación para hacer de Petronor una empresa más eficiente y competitiva, además de trabajar en la construcción de su futuro en un contexto marcado por profundos cambios".

"Petronor ha avanzado de forma decisiva en esa hoja de ruta de transformación y ha decidido ahora dar un nuevo impulso para seguir avanzando en el camino marcado", ha manifestado.

Jose Ignacio Zudaire, hasta ahora consejero de Petronor y adjunto al consejero delegado, le sustituirá y tiene una amplia trayectoria en la compañía, a la que se incorporó en 2013, tras su paso por Zabalgarbi y con anterioridad por el Gobierno vasco. Actualmente es presidente del Corredor Vasco del Hidrógeno y de la Cámara de Comercio de Bilbao

En paralelo a este relevo, se nombrará a Julián de la Calle director de Planta, quien cuenta con una amplia trayectoria en Repsol. A partir de febrero se iniciará un proceso de relevo que concluirá el 30 de marzo, fecha en la que se harán efectivos dichos cambios.

