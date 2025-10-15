Consejo de Estudiantes de EHU destaca el amplio seguimiento de la huelga por Palestina y condena los incidentes

BILBAO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Estudiantes de la Universidad del País Vasco (EHU) ha valorado "muy positivamente el amplio seguimiento" que ha tenido la jornada de huelga y paro académico convocada miércoles en solidaridad con el pueblo palestino y ha reiterado su compromiso con la paz y la convivencia, al tiempo que ha condenado los incidentes en los campus.

En un comunicado, ha destacado que, "una vez más, el estudiantado de la EHU ha demostrado su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la justicia internacional y la paz, participando de forma masiva y ejemplar en las movilizaciones celebradas en los tres Campus".

Además, el Consejo de Estudiantes ha condenado, "como siempre ha hecho, cualquier tipo de incidente, daño o acto que atente contra el patrimonio universitario o que se aleje de las vías pacíficas", en referencia a los incidentes que se han producido a primera hora de este miércoles en los campus de Leioa, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián.

No obstante, ha remarcado que se trata de "casos puntuales que no pueden desvirtuar el ejercicio legítimo de protesta del estudiantado, que en su inmensa mayoría ha participado con respeto, responsabilidad y convicción en una jornada que ha puesto de manifiesto la solidaridad de nuestra universidad con el pueblo palestino".

El Consejo de Estudiantes de la EHU ha reiterado su compromiso con "la defensa de los derechos humanos, el derecho a la protesta pacífica, la convivencia en los campus y el diálogo como vía para la transformación social".