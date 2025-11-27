Un consorcio vasco puja por Ayesa-Ibermática para mantener su "arraigo" en Euskadi

Archivo - El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un consorcio vasco integrado por BBK, Indar y el Gobierno de Euskadi pujan en la actualidad por la división tecnológica de Ayesa (Ayesa IT), en la que se incluye la antigua Ibermática, con el objetivo de mantener su "arraigo" en el País Vasco, según ha confirmado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi.

Tras participar este en un encuentro sobre 'Emprendimiento e industria en Navarra y el País Vasco', celebrado este jueves en Noain, el consejero ha asegurado que, con esta operación, el consorcio pretende que Ayesa-Ibermática, "una empresa con raíces vascas y líder en los ámbitos de la digitalización, la ciberseguridad y la inteligencia artificial", mantenga su arraigo en Euskadi.

A su juicio, la venta de Ayesa a terceros "tiene un riesgo de desarraigo que hay que evitar" para un sector "estratégico" recogido en el Plan de Industria-Euskadi 2030.

El consejero ha insistido en que las personas "son el gran activo de Ayesa/Ibermática" cuyas raíces "están en Euskadi", aunque "sus alas se extienden por todo el mundo".

En este sentido, ha transmitido "un mensaje de tranquilidad a todos los trabajadores de la compañía tanto en Euskadi, como en otros puntos del estado" en caso de la oferta del consorcio vasco fuera la ganadora para adquirir la compañía. "Las personas y cuadros directivos de Ayesa seguirán siendo los protagonistas de su éxito a futuro", ha concluido.

Ayesa, proveedor global de servicios de tecnología e ingeniería, cerró en 2022 la adquisición de Ibermática, que pasó a integrarse en la compañía con la idea de configurar una firma tecnológica líder en servicios digitales.