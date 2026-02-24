El consumo de energía eléctrica en Euskadi crece un 3,6% en enero y el de gas un 1,8%

Archivo - Lámparas. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consumo de energía eléctrica creció en Euskadi un 3,6% el pasado mes de enero en relación al mismo mes de 2025, mientras que el consumo de gas se incrementó un 1,8% en ese periodo, según los datos hechos públicos este martes por el Ente Vasco de Energía (EVE).

Por lo que respecta al consumo de energía eléctrica, el incremento del 3,6% se debió a los aumentos experimentados en los ámbitos de Edificios, del 3,8%, Doméstico, del 6,5%, y Servicios, del 1,3%. Por el contrario, la Industria registró un descenso de consumo del 1,7% y en el caso de la Siderurgia fue del 3,8%.

Las variaciones de los consumos de gas natural en enero, con una media de 1,8% de incremento, alcanzaron en los Servicios el 10,4% y en el sector Residencial el 20,8%. Por su parte, el consumo en centrales térmicas de ciclo combinado se redujo un 12,2% y en la Industria un 6%.

Por otro lado, el informe del EVE refleja que los consumos de carburantes en el transporte en Euskadi experimentaron una bajada del 2% el pasado mes de diciembre, con respecto al último mes de 2024, con lo que se cerró el ejercicio con un acumulado anual de -3,5%.

En el caso del Gasoleo A, se produjo un descenso del 2,4% en el consumo en diciembre, en términos interanuales, y del 3,7% en el acumulado anual. Las Gasolinas se mantuvieron estables en diciembre con respecto al mismo mes del año anterior y anotaron un descenso del consumo del 1,9% en el acumulado del año.