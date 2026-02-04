Contra el cáncer en Gipuzkoa pone en marcha un movimiento para concienciar sobre "la importancia de hábitos saludables"

Presentación de la iniciativa. - CONTRA EL CÁNCER EN GIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación Contra el Cáncer en Gipuzkoa ha puesto en marcha un movimiento para concienciar sobre "la importancia de los hábitos de vida saludables para prevenir el cáncer". Se une a la plataforma YWNWA (You Will Never Walk Alone) para llevar a cabo esta iniciativa.

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, que se conmemora este miércoles, Contra el Cáncer en Gipuzkoa ha querido poner en marcha esta iniciativa que ha sido presentada en su sede de San Sebastián por el edil donostiarra de Deportes y Vida Saludable, Iñaki Gabarain; la presidenta de la asociación, Marisa Arriola; la psicóloga Maider Sierra y representantes de la plataforma YWNWA, entre otros.

Arriola ha destacado que "la evidencia científica lo confirma: mantener una alimentación saludable, no fumar ni beber alcohol, protegernos del sol y, por supuesto, realizar actividad física de forma regular, puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer".

Por todo ello, Contra el Cáncer en Gipuzkoa y YWNWA han creado el movimiento 'Muévete Contra el Cáncer' que tiene como objetivo "invitar a la ciudadanía guipuzcoana a moverse, a incorporar actividad física en su día a día y a demostrar su compromiso con la salud".

Diferentes equipos deportivos guipuzcoanos de diversas disciplinas ya se han sumado a esta iniciativa para llevarla a cabo. Durante las tres semanas restantes de febrero, realizarán su disciplina habitual (correr, andar en bici, caminar...) y subirán su recorrido a la aplicación STRAVA.

En el recorrido de STRAVA añadirán un lazo verde solidario, sacarán captura de pantalla de ese recorrido junto al lazo y lo subirán a stories de la red social Instagram, etiquetando a Contra el Cáncer en Gipuzkoa y añadiendo el hashtag #MuéveteContraelCáncer.

"Así, las redes de la asociación se llenarán de recorridos solidarios en apoyo a las personas que padecen cáncer y sus familias, además de fomentar un hábito tan saludable como la actividad física", ha señalado la presidenta de Contra el Cáncer en Gipuzkoa.

Además, ha invitado a toda la ciudadanía guipuzcoana para que pueda unirse a este movimiento. Para ello, bastará con hacer el recorrido que se desee corriendo, en bici, andando, nadando, etc y subirlo a la aplicación Strava, añadiendo al recorrido una foto con el lazo. Después tendrán que sacar captura de pantalla del recorrido junto al lazo y compartirlo en stories de Instagram utilizando el hashtag '#MuéveteContraElCáncer' y etiquetando a la asociación.

Por otro lado, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, y tal y como se lleva haciendo desde hace varios años, diferentes equipos deportivos de la provincia se pondrán un brazalete verde como símbolo durante algún fin de semana de este mes dentro de la acción llamada 'Brazaletes de la esperanza'.

"Este año, la campaña es todavía más especial, poniendo el foco en la necesidad de humanizar el cáncer ya que, como sociedad, debemos acompañar, cuidar y estar cerca de quienes más nos necesitan y de quienes nos cuidan", ha explicado.

Por otra parte, Contra el Cáncer en Gipuzkoa lanza el 6 de febrero una nueva edición de 'La compra de tu vida', una iniciativa solidaria que invita a la población a colaborar en las líneas de caja de supermercados, estaciones de servicio y tiendas de la provincia, para recaudar fondos que ayuden a frenar las desigualdades que existen en torno al cáncer.

La recaudación de la campaña, que estará activa hasta el 15 de febrero, se destinará a la prevención del cáncer y a los servicios gratuitos que presta la asociación para el apoyo y acompañamiento a pacientes y familiares, así como al impulso de la investigación en cáncer.