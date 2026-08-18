Las cooperativas de Enpresagintza y Mondragon Goi Eskola Politeknikoa refuerzan su oferta con dos nuevos ciclos - MU

SAN SEBASTIÁN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las cooperativas vinculadas a la Facultad de Empresariales y a la Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea (MU), Oñati Gestio Heziketa y Mondragon Goi Eskola Politécnica, ampliarán su oferta de ciclos formativos de Grado Superior el próximo curso con dos nuevos ciclos.

De este modo, a partir del curso 2026-2027 estas cooperativas incorporarán dos nuevos ciclos formativos orientados a responder a las necesidades actuales del tejido empresarial y los restos a futuro del mercado laboral, según han informado en un comunicado.

Por un lado, Oñati Gestio Heziketa pondrá en marcha en el campus de Oñati el nuevo Ciclo Formativo de Grado Superior en Marketing y Publicidad, dirigido a formar profesionales especializados en marketing, comunicación, publicidad, investigación de mercados, organización de eventos y marketing digital.

Por otro, Mondragon Goi Eskola Politeknikoa incorporará en Arrasate el Ciclo Formativo de Grado Superior en Energías Renovables, con el objetivo de preparar perfiles cualificados para un sector estratégico en plena expansión y clave para la transición energética.

Estos nuevos ciclos "combinarán proyectos reales, visitas a empresas, formación Dual, prácticas en organizaciones y experiencias internacionales, con el objetivo de que el alumnado adquiera las competencias necesarias, y adaptadas a los retos del mercado laboral. Ciclo Superior en Marketing y Publicidad Oñati Gestio Heziketa incorporará el nuevo Ciclo Formativo de Grado Superior en Marketing y Publicidad, una titulación de dos años que contará con plazas limitadas".

Este ciclo nace para "responder a la creciente demanda de profesionales capaces de diseñar estrategias de marketing, investigar mercados, y desarrollar acciones de marketing digital, entre otras funciones", según las mismas fuentes.

Esta formación estará conectada con la realidad empresarial y permitirá al alumnado trabajar desde el primer curso en retos y proyectos reales vinculados a empresas y organizaciones.

Por otro lado, Mondragon Goi Eskola Politeknikoa incorporará a partir del curso que viene el nuevo Ciclo Formativo de Grado Superior en Energías Renovables, que se impartirá en Arrasate, en euskara, y ofertará 25 plazas.

El título nace para dar respuesta a la creciente demanda de profesionales cualificados en un sector estratégico para la transición energética. La titulación, de dos años de duración, estará vinculada a las necesidades de las empresas del entorno y combinará formación práctica, proyectos reales, visitas a empresas, periodos de prácticas, formación Dual y la posibilidad de realizar estancias internacionales a través de los programas HETEL y Erasmus+.

Esta nueva titulación "ayudará al alumnado a adquirir conocimientos sobre sistemas eléctricos de centrales, configuración y montaje de instalaciones fotovoltaicas, montaje y mantenimiento de parques eólicos, prevención de riesgos eléctricos, telecontrol y automatismos, entre otros aspectos", han afirmado desde el centro.