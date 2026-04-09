Crece hasta el 36% el porcentaje de conductores vascos que da positivo en drogas

Control de vehículos en Bilbao - EUROPA PRESS
BILBAO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El 36% de los conductores que fueron sometidos a test de drogas el pasado año en las carreteras vascas dio positivo en sustancias estupefacientes, lo que supone un aumento de ocho puntos respecto a la tasa de positividad del 28% registrada en 2024.
Según datos del Departamento vasco de Seguridad, a los que ha tenido acceso Europa Press, un total de 2.048 conductores dieron positivo por drogas en las 5.649 pruebas practicadas por la Ertzaintza el pasado año. En 2024 se practicaron 4.695 test, de los cuales 1.866 tuvieron un resultado afirmativo en consumo de sustancias estupefacientes.
Este alto porcentaje de positivos del pasado año (casi cuatro de cada diez) se debe a que estos test se practican solo a conductores que previamente habían dado el mismo resultado también en la prueba de alcoholemia o a los que presentan síntomas evidentes de estar bajo la influencia de sustancias psicotrópicas.
La tasa más alta de positivos en drogas (77%) se dio entre los conductores que habían sido sorprendidos cometiendo una infracción de tráfico. De 509 test realizados a estos infractores, 392 constataron un consumo de drogas y 116 dieron negativo.
La segunda tasa más alta de positivos (35%) se dio en los test practicados por la Policía autonómica a conductores que habían sufrido un accidente de tráfico. En total se examinó a 463 conductores, de los cuales 282 dieron un resultado negativo, 162 positivo y 19 se negaron a hacer la prueba.
Por último, las pruebas preventivas arrojaron un índice de positividad del 32%. Por este motivo se hicieron 4.677 test, de los cuales 3.176 fueron negativos, 1.494 positivos y siete conductores se opusieron o no se pudo practicarles el test.