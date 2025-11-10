Crecen un 48,7% los pagos del Fogasa en Euskadi hasta octubre

BILBAO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.557 trabajadores vascos recibieron en los diez primeros meses del año prestaciones por valor de 28,7 millones de euros del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes, lo que supone un desembolso un 48,7% superior al del mismo periodo del pasado año.

Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, recogidos por Europa Press, de la cantidad aportada en el periodo entre enero y octubre, un total de 7,3 millones de euros fueron pagos de salarios y 21,4 millones de euros por indemnizaciones.

En el País Vasco, el Fogasa tuvo que atender en esos meses a trabajadores de 581 empresas (por 595 un año antes). Los afectados fueron 1.665 hombres (que percibieron 19,2 millones de euros) y 853 mujeres (que recibieron 9,2 millones de euros).

En el conjunto del Estado, el Fogasa asistió económicamente a 50.296 trabajadores, por lo que tuvo que hacer frente a un desembolso de 438 millones de euros. Este organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, garantiza a los trabajadores la percepción de salarios, así como las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, pendientes de pago a causa de insolvencia o procedimiento concursal del empresario.