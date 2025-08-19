Cruz Roja Euskadi apoya el operativo de incendios en Castilla y León con voluntariado y vehículos

Bomberos trabajan en las labores de extinción del incendio en el entorno de los Picos de Europa - Xuan Cueto - Europa Press

Ayudará en labores logísticas, transporte de materiales de emergencia y abastecimiento de albergues

VITORIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Euskadi ha puesto a disposición de Cruz Roja en Castilla y León un equipo compuesto por ocho personas voluntarias y dos vehículos, que llegaron anoche a la provincia de León y ya están trabajando desde este martes en el operativo desplegado por los incendios forestales.

En una nota, la organización ha señalado que el equipo se centrará en labores logísticas, transporte de materiales de emergencia y abastecimiento de albergues, con un turno efectivo de dos días.

Además, desde Euskadi se han preparado dos relevos adicionales que podrían activarse en caso de que la situación lo requiera. Este apoyo se suma al envío realizado la semana pasada desde Euskadi a Cruz Roja en Ourense, que incluyó camas, mantas y 'kits' de higiene, con el objetivo de "reforzar el dispositivo de albergue ante posibles activaciones por incendios en la zona".

La responsable de emergencias de Cruz Roja en Euskadi, Iraitz Echarri, ha indicado que "la coordinación entre territorios es clave en situaciones de emergencia como esta".

"Desde Euskadi estamos preparados para apoyar donde más se nos necesite, con recursos humanos y materiales que puedan marcar la diferencia en la atención a las personas afectadas", ha valorado.