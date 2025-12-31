Cruz Roja de Euskadi desaconseja meter los dedos en la boca o dar golpes en la espalda para evitar atragantamientos

Archivo - Varias personas durante una cena navideña - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

BILBAO, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cruz Roja de Euskadi desaconseja meter los dedos en la boca o dar golpes en la espalda para evitar un atragantamiento, y ha elaborado un video formativo para saber cómo actuar en estas situaciones durante las comidas de estas fechas navideñas.

La organización solidaria ha asegurado, en un comunicado, que con la llegada de las fiestas y las reuniones familiares, es necesario "sensibilizar a la población" sobre cómo actuar en caso de atragantamiento.

Por ello, en su canal de Youtube, ha colgado un video formativo gratuito que explica "de manera clara y sencilla" los pasos fundamentales que se deberían conocer para actuar ante esta emergencia "mientras llega la ayuda especializada, si fuera necesaria".

Cruz Roja asegura que un atragantamiento se produce "cuando un objeto, alimento o líquido obstruye las vías respiratorias, dificultando la respiración", y cree que "conocer las maniobras adecuadas y actuar con rapidez es fundamental para evitar complicaciones graves".

Por ello, ha animado a los ciudadanos a informarse, "ya sea viendo los videos formativos o participando en las formaciones que arrancan con el nuevo año y que pueden consultarse en cualquiera de las Asambleas de la organización humanitaria repartidas por todo Euskadi".

Para la directora del Plan de Salud de Cruz Roja en Bizkaia, María José Arruti, identificar si se trata de una obstrucción parcial o total "es fundamental", ya que las acciones a realizar son diferentes.

En caso de atragantamiento parcial, la persona puede toser, aunque con dificultad, lo que significa que "algo de aire está entrando y saliendo".

En este caso, no se debe intervenir "agresivamente" ni dar golpes en la espalda ni tratar de extraer el objeto con los dedos, ya que esto podría empeorar la obstrucción". Por el contrario, se debe animar a la persona a continuar tosiendo, puesto que es "un mecanismo natural del cuerpo para extraer el objeto.

"SUPERVISIÓN"

También se debe observar si el objeto se expulsa o si la situación empeora y pasa a convertirse en un atragantamiento total, que se produce cuando la persona "no puede toser, hablar ni respirar".

En caso de obstrucción total, se debe actuar "de inmediato" siguiendo un protocolo que se inicia con "cinco palmadas interescapulares". La fórmula es colocar a la persona inclinada hacia delante y dar cinco golpes "firmes y ascendentes en el centro de la espalda entre las dos escápulas".

Seguidemente, es preciso realizar cinco compresiones abdominales, la denominada maniobra de Heimlich. Se recomienda colocarse detrás de la persona que se ha atragantado, localizar el punto debajo del esternón y, tras colocar el nudillo de una mano en la zona, cubrir con la otra mano y realizar compresiones rápidas hacia adentro y hacia arriba.

Después de cada palmada o compresión, hay que verificar si la obstrucción se ha resuelto. Si no hay mejora, se debe alternar las cinco palmadas con las cinco compresiones abdominales hasta que el objeto sea expulsado o el afectado por el atragantamiento pierda el conocimiento.

Si la persona pierde el conocimiento y deja de respirar, se debe ayudar a caer suavemente al suelo, protegiendo su cabeza para evitar lesiones, iniciar de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y pedir ayuda.

Cruz Roja destaca, entre los errores comunes a evitar, dos prácticas erróneas que puede agravar la situación. Una de ellas es introducir los dedos en la boca para extraer el objeto, ya que "podría empeorar la situación al empujar más hacía las vías respiratorias". También se desaconseja dar palmadas en la espalda si la persona está tosiendo, porque podría empeorar una obstrucción parcial.