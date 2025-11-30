CTB analiza este lunes aprobar los descuentos en transporte de Bizkaia con una nueva medida y no mediante prórroga

Archivo - Tarjetas Barik. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) se reúne este lunes para abordar la aplicación de descuentos en el transporte público de Bizkaia con una nueva medida y no mediante prórroga, para dotarla de seguridad jurídica. La reducción de la tarifa entre el 1 de enero al 20 de febrero sería del 40% y gratuidad para menores de 14 años.

La nueva convocatoria del Consejo ha sido dada a conocer esta semana por la portavoz foral, Leixuri Arrizalaga en la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Tal y como ha precisado la idea es "seguir adelante con la propuesta que lanzó la diputada general" y que fue rechazada en dos ocasiones, el 6 y el 12 de noviembre, para prorrogar los actuales descuentos y no salió adelante.

Por ese motivo, se trata de una propuesta de aplicación de esas medidas para el periodo del 1 de enero al 20 de febrero, con el 40% que actualmente ya está en vigor y la gratuidad para menores de 14 años.

Desde la Diputación se ha confirmado que la nueva medida que vaya a aprobar el CTB "está avalada por los servicios juríricos y contrastada con el resto de instituciones, incluido el Gobierno Vasco", por lo que confían que en esta ocasión salga adelante en el Consejo de CTB.

La Diputación ha aclaradao que no sería una prórroga sino una nueva medida que viene también a acompañar la seguridad jurídica requerida y que pudiera entrar en vigor si es que el Gobierno central en este caso decide también mantener su propuesta.