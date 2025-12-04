La Cuadrilla de Aiaraldea organiza en Luiaoindo una jornada cultural y deportiva con el bolo ayalés como protagonista

VITORIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cuadrilla de Aiaraldea, en colaboración con la Diputación Foral de Álava, ha organizado para el 19 de diciembre una jornada cultural y deportiva en el centro social de Otueta, en Luiaondo, donde el bolo ayalés será el eje central.

Según ha informado la Cuadrilla en un comunicado, el programa comenzará a las 18.00 horas, con la presentación del vídeo 'El bolo ayalés', un trabajo que pone en valor esta modalidad de bolos. En él se recogen testimonios, imágenes y explicaciones que permiten comprender la importancia histórica y social del juego, así como su papel como elemento identitario de la comarca.

Entre las 19.00 y las 22.00 horas tendrá lugar una tirada de bolos, una sesión práctica que ofrecerá la oportunidad de conocer de primera mano las particularidades del bolo ayalés. Para participar habrá que inscribirse previamente el mismo día en el bolatoki junto al centro social.