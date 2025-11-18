Las Cuadrillas alavesas se movilizan contra la violencia hacia las mujeres con más de 60 actividades con motivo del 25N

VITORIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Cuadrillas y municipios alaveses han organizado más de 60 actividades enmarcadas en la programación de LAIA, la Red Territorial de Álava para la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, con motivo del 'Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres' el próximo 25 de noviembre.

En una nota, la Diputación Foral de Álava ha señalado que este año el lema elegido para la campaña del 25N por Emakunde, las diputaciones forales, Eudel y el Gobierno vasco es 'No es tu problema, es el nuestro'.

Un lema que quiere apelar a toda la ciudadanía a crear comunidad en torno a las mujeres que sufren violencia machista. La campaña incide, además, en el dato de que una de cada dos mujeres ha sufrido violencia en Euskadi por lo que es una responsabilidad social, comunitaria e institucional, atender y escuchar a las víctimas de violencia machista.

Por todo ello, el propósito principal de la programación de actividades organizadas en las Cuadrillas y municipios alaveses es concienciar a la población sobre la magnitud y la gravedad de la violencia machista, además de fortalecer las acciones preventivas y fomentar modelos de convivencia basados en el respeto y libres de violencia hacia las mujeres.

Además de las actividades organizadas en las diferentes Cuadrillas, el próximo día 26, a las 18.00 horas, tendrá lugar una conferencia 'online' organizada en LAIAbirtuala. En este evento, Mónica Ramos Toro, doctora en Antropología Social, gerontóloga feminista y coordinadora técnica del Grupo Social Unate, abordará 'La violencia de género más invisibilizada: la que sufren las mujeres mayores'.

Toda la programación puede consultarse en la página web oficial de la Red Territorial de Álava para la igualdad y el empoderamiento de las mujeres laia.araba.eus.