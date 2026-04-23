Los Cursos de Verano de la EHU ofertan este año 133 cursos y 29 workshops bajo el lema "Piensas, luego existimos"

Laura Poderoso, Joxerramon Bengoetxea e Idoia Otaegui - EUROPA PRESS EUSKADI

BILBAO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 45 edición de los Cursos de Verano de la EHU oferta este año 133 cursos y 29 workshops, con los cuidados como base de un futuro "inclusivo e innovador" como tema central y bajo el lema "Piensas, luego existimos". Desde finales de junio y hasta finales de septiembre, las jornadas se desarrollarán en 15 municipios, con San Sebastián, Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Baiona como sedes principales.

Los detalles del programa formativo han sido ofrecidos en rueda de prensa por la directora académica de Uda Ikastaroak (UIK), Idoia Otaegui; el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea y la subdirectora de la Fundación BBVA, Laura Poderoso, quienes han explicado que la edición mantiene el objetivo de ampliar la presencia territorial y la oferta llegará también a otros municipios, como Aramaio, Ataun, Beasain, Bermeo, Gernika-Lumo, Irun, Lesaka, Oñati, Ordizia y Zaldibia.

El plazo de inscripción está abierto desde este jueves 23 de abril y los interesados en inscribirse pueden hacerlo hasta el día de inicio de cada curso.

En su intervención, el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha querido resaltar el significado que tiene el lema elegido para esta edición, porque "refleja perfectamente nuestra identidad y sigue el lema de nuestra universidad, 'Eman ta zabal zazu', somos porque tú también lo eres y esa colectividad es la que nos hace grandes", ha explicado.

Asimismo, ha proseguido, "frente a quienes dicen que el individualismo se impone, los Uda Ikastaroak quieren subrayar la calidad del 'nosotras y nosotros', pensando en colectivo, reflexionando, en un proyecto compartido que hace camino y responde a los grandes retos que tenemos entre manos y hacer propuestas que responden a las preocupaciones de la sociedad".

La mayoría de los cursos se impartirán en formato presencial y, en muchos casos, también se ofrecerá la modalidad online en directo. Más allá de los formatos tradicionales, en 43 cursos se aplicarán metodologías participativas e innovadoras. En este contexto, seis cursos se enmarcan en el proyecto TopaGune, desarrollado con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

De los 133 cursos programados, 21 se desarrollarán íntegramente en euskera, mientras que la lengua vasca tendrá presencia en otros 62, junto a otros idiomas. Además, determinados cursos brindarán la posibilidad de participar en actividades experienciales.

OFERTA ESPECIAL PARA JÓVENES DE 18 A 25 AÑOS

Para facilitar el acceso a los Cursos de Verano, las personas jóvenes de entre 18 y 25 años contarán con una oferta especial, de manera que en la mayoría de los cursos el precio será para ellos de 25 euros.

En su intervención, la directora académica de UIK, Idoia Otaegui, ha subrayado que con el lema elegido para este año buscan transmitir un mensaje "simple pero muy significativo", a partir de reinterpretar la frase de Descartes y trasladar que "las ideas, cuando se comparten, no se pierden; al contrario, crecen y se transforman".

Otaegui ha destacado que los cuidados, como base de un futuro inclusivo e innovador, serán el tema central de la edición, aunque, en respuesta a los retos actuales, el programa abordará temáticas relevantes estructuradas en ciclos estratégicos. En esta edición, los ocho ejes principales serán: Cultura y Arte, Sociedad, Salud, Educación, Derecho, Economía y Empresa, Ciencia y Tecnología y Sostenibilidad.

En conjunto, según ha resaltado su directora, el programa de 2026 ofrece "una visión integradora, situando a las personas y sus condiciones de vida en el centro", en un momento en que "los cuidados se entienden como base del modelo de desarrollo y como clave para avanzar hacia una sociedad más justa e innovadora".

En este contexto, se abordarán de manera conjunta los retos actuales y futuros, analizando, entre otros, la crisis ambiental, la transformación tecnológica y el impacto de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, se tratarán cuestiones relacionadas con el bienestar, como la salud, la inclusión, la igualdad de género y las consecuencias del aumento de la esperanza de vida.

También se estudiará la adaptación de los modelos de gobernanza, la democracia y los sistemas de justicia, combinando perspectivas globales y locales. Finalmente, la cultura, la educación y la comunidad se considerarán herramientas fundamentales para fortalecer vínculos y avanzar hacia una sociedad más cohesionada y transformadora.

El ciclo de Cultura y Arte está compuesto de nueve cursos, en los que se abordan el patrimonio, la creación contemporánea y la reflexión en torno a la cultura desde múltiples perspectivas.

Entre ellos, se profundizará en las bases de la prehistoria y la mitología vascas en el curso "Jose Migel Barandiaranen ekarpena Arkeologia, Etnografia eta euskal Mitologiara IV", y se analizan la evolución y los retos de futuro del cine vasco en las dos últimas décadas en "Aupa Etxebestetik Maspalomasera: euskal zinemak 20 urte (2005-2025)".

El ciclo de Sociedad reúne una oferta de veintisiete cursos, entre los que destacan los dedicados a analizar el impacto de las crisis globales en los derechos humanos y otro sobre la construcción de la convivencia y de una cultura de paz.

El ciclo de Salud reúne una oferta de dieciocho cursos y ofrece una visión actualizada e integradora de la salud, mientras que en Educación se impartirán 17 cursos centrados en responder a los retos educativos actuales desde enfoques innovadores.

El ciclo de Derecho reúne un total de 20 propuestas que abordan, desde una perspectiva actualizada y aplicada, los principales desafíos jurídicos y sociales contemporáneos, entre las que su directora ha destacado "Migraciones en Euskadi. Reto de inclusión y prosperidad", que examinará el contexto actual de la migración y las claves para construir sociedades más inclusivas.

Asimismo, el curso "La garantía de los cuidados basada en la igualdad de las personas y en los derechos humanos: su impacto en la organización social y en las políticas públicas" invita a repensar el papel de los cuidados como eje de los derechos humanos y de las políticas públicas.

DIMENSIÓN INTERNACIONAL

Otaegui ha destacado que la dimensión internacional constituye un eje fundamental en la transferencia de conocimiento, al permitir conectar el saber local con los debates globales y construir sólidas redes de colaboración.

De este ciclo ha destacado el curso "Los grandes retos actuales de la Unión Europea (VI edición)", que analiza desde una perspectiva global los principales desafíos políticos y jurídicos del proyecto europeo con la aportación de especialistas 5 internacionales; y el encuentro internacional "Retos y estrategias para la defensa de Derechos humanos en tiempos de criminalización y represión", que aborda los retos de la defensa de los derechos humanos en el contexto global, desde un enfoque feminista y de justicia global.